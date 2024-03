Pri inštalovaní fotovoltiky treba myslieť aj na aktualizáciu poistenia

Bratislava 19. marca (TASR) - Pri inštalácii fotovoltiky si treba aktualizovať aj poistenie nehnuteľnosti a navýšiť si poistnú sumu o hodnotu solárnej elektrárne. Solárne panely totiž môžu zvýšiť hodnotu domu či iného objektu, v prípade podpoistenia by tak pri poistnej udalosti mohla poisťovňa vyplatiť menej peňazí. Upozornil na to riaditeľ pre neživotného poistenie v spoločnosti FinGO.sk Jaroslav Krajňák.



"Fotovoltika namontovaná na rodinnom dome môže mať hodnotu aj 10.000 či 20.000 eur, v prípade väčších firemných či obecných objektov to môže byť oveľa viac. Ak klient nehnuteľnosť už má poistenú, určite by mal vo svojej poistnej zmluve aktualizovať poistnú sumu. Keby ju nenavýšil, hrozilo by mu podpoistenie a v prípade poistnej udalosti mu poisťovňa môže vyplatiť menej peňazí ako bude potrebovať," doplnil Krajňák s tým, že ak si majiteľ nehnuteľnosti navýši poistnú sumu o hodnotu fotovoltiky, ročné poistné ho vyjde len o pár eur viac.



Aj pri používaní fotovoltickej elektrárne treba myslieť na možné riziká. Pri prepätí alebo podpätí môže prísť k skratu elektromotora a vyhoreniu systému, stať sa môže aj technická porucha. Na solárne panely tiež vplývajú živly. Poistenie týchto rizík možno podľa Krajňáka nájsť v základnom balíku poistenia, nie vždy však v dostatočnej výške.



"Niektoré poisťovne majú pri technických rizikách fixný limit plnenia napríklad do sumy 1000 eur, iné poskytujú percentuálne plnenie aj do 100 % z poistnej sumy. Rozhodne odporúčam, aby si klient zvolil poisťovňu, ktorá pri technických rizikách uplatňuje percentuálne plnenie," priblížil Krajňák.



Poisťovňa tiež berie do úvahy, kde sú solárne panely namontované. Krajňák upozornil, že ak sú na streche domu, poisťovňa ich môže brať ako súčasť domu a zarátať do celkovej hodnoty nehnuteľnosti. Ak sú však napríklad na samostatne stojacej garáži, môžu sa na nich vzťahovať iné poistné podmienky. Odborník preto odporučil overiť si, ako má človek poistenú hlavnú budovu a ako vedľajšie.



Zabúdať netreba ani na poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. Aj samotná fotovoltika totiž môže spôsobiť požiar, ktorý sa rozšíri aj na vedľajšie budovy či do okolitého lesa. "Riziká, keď škodu nechtiac spôsobíte tretej strane, pokrýva poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. Vzťahuje sa na všetky osoby, ktoré s poisteným klientom žijú v domácnosti a túto zložku poistenia netreba podceňovať," uzavrel Krajňák.