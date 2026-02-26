< sekcia Ekonomika
Investovanie do dlhopisov: S týmto musíte rátať, hovorí odborníčka
Štátne dlhopisy zároveň nie sú bankovým vkladom, a teda nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, upozornila šéfka PR banky Zuzana Blažečková Janove.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Štátne dlhopisy určené bežným ľuďom, ktoré sa začnú predávať 2. marca, môžu byť pre konzervatívnych sporiteľov atraktívne najmä pre nízke kreditné riziko a oslobodenie výnosu od dane z príjmov a odvodov. Zároveň je však potrebné počítať s viazanosťou tejto investície na dva alebo štyri roky, prípadne s tým, že pri ich predaji pred splatnosťou môže cena na trhu kolísať, upozornila 365.bank. Odporúča preto investovať do dlhopisov iba prostriedky, ktoré investor v danom horizonte nebude potrebovať.
Štátne dlhopisy zároveň nie sú bankovým vkladom, a teda nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, upozornila šéfka PR banky Zuzana Blažečková Janove. Pri úročení 2,7 % až 3 % ročne sa tiež môže stať, že výnos nepokryje infláciu.
Ako alternatívu pre ľudí, ktorí nechcú viazať úspory na dlhšie obdobie, spomenula sporiace bankové produkty bez viazanosti alebo s krátkodobou viazanosťou. Príkladom sú vklady s denným úročením, pri ktorých sú prostriedky k dispozícii a úrok sa pripisuje priebežne.
„Rovnako ako štát diverzifikuje svoje zdroje financovania, mal by aj bežný klient rozložiť svoje úspory do viacerých nástrojov. Štátne dlhopisy môžu byť súčasťou portfólia, nemali by však tvoriť jeho jedinú zložku,“ doplnila Blažečková Janove. Dodala, že kto chce úspory reálne zhodnocovať nad infláciu, spravidla musí uvažovať aj o investovaní, ktoré však prináša vyššie riziko.
Nová emisia štátnych dlhopisov pre ľudí bude v predaji od 2. do 20. marca 2026, prípadne do jej vypredania. Rovnako ako vlani aj tento rok budú k dispozícii dva typy dlhopisov. Investor II so splatnosťou dva roky a ročným výnosom 2,7 % a Patriot II so splatnosťou štyri roky a výnosom 3 %. Oba typy dlhopisov sa dostanú do predaja v rovnakom objeme po 200 miliónov eur, s možnosťou navýšenia celkovej sumy o ďalších 100 miliónov eur. Minimálna nominálna hodnota jedného dlhopisu bude 1000 eur.
