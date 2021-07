Pri investovaní do kryptoaktív treba rátať aj so stratou celej sumy

Bratislava 13. júla (TASR) – Pri investovaní do kryptoaktív treba počítať aj so stratou celej investovanej sumy. Upozornili na to predstavitelia Národnej banky Slovenska (NBS). Preto radia nikdy neinvestovať do kryptoaktív viac, než si investor môže dovoliť stratiť.



Pri takomto druhu investície je podľa NBS takisto dôležité aj množstvo informácií. "Investičné rozhodnutia robte na základe čo najväčšieho objemu informácií, ktoré sú pre vás zrozumiteľné," uviedla banka. Treba byť tiež pripravený na extrémnu zmenu hodnoty kryptoaktív.



Informácie si treba podľa NBS aj preverovať, a to nie len o samotných kryptoaktívach, ale aj o protistrane, ktorá investorovi poskytuje túto službu. "Príliš výhodná ponuka alebo garancia výnosu je podozrivá," dodala NBS. Takisto je podľa banky lepšie nerobiť rozhodnutia v kontexte investícií do kryptoaktív v časovom strese. Treba si tiež naštudovať spôsoby, ako možno kryptoaktíva bezpečne uschovávať.



V neposlednom rade banka odporúča dodržiavať bezpečnostné opatrenia na zariadeniach, ktoré sa využívajú na prístup ku kryptoaktívam. "Uistite sa, že máte bezpečne zaznamenaný privátny kľúč k svojej peňaženke," podotkla NBS. Ak totiž investor stratí svoj kľúč, investované prostriedky sa nadobro stratia.



Predstavitelia NBS na minulotýždňovom stretnutí s novinármi avizovali, že tento mesiac plánuje NBS spustiť seriál, ktorý sa bude hlbšie venovať rizikám virtuálnych aktív. "Pokiaľ investujem do takýchto volatilných vecí peniaze, tak si musím byť vedomý toho, že ich môžem pokojne aj všetky stratiť," poznamenala výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa NBS Júlia Čillíková. Vidina relatívne rýchleho zhodnotenia investície je podľa nej pre ľudí častou výzvou, potom sú však prekvapení, že realita vyzerá úplne inak.