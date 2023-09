Odborníci: Pri investovaní do výstavby čoraz dôležitejšia udržateľnosť

Bratislava 29. septembra (TASR) - Vplyv na životné prostredie sa stáva čoraz dôležitejším faktorom pri investovaní v oblasti výstavby. Financovanie budov sa stále viac zameriava na projekty, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti. V závere Týždňa zelených budov 2023 o tom informovala PR a marketingová manažérka Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) Henrieta Kiššová.



"Do popredia sa dostáva financovanie udržateľných projektov, ktoré sú navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu environmentálneho vplyvu, zlepšenie sociálnej zodpovednosti a transparentné riadenie," uviedol podpredseda predstavenstva SKGBC Marek Kremeň.



Jedným z faktorov, na ktoré sa začína prihliadať pri investovaní v oblasti výstavby, sú aj opatrenia podľa environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardov (ESG). "Keď ide o financovanie budov, ESG hrá dôležitú úlohu, pretože budovy majú významný vplyv na životné prostredie a spoločnosť ako celok," vysvetlil Kremeň.



Do popredia sa dostáva aj pojem taxonómia Európskej únie (EÚ). Je to rámec vypracovaný EÚ s cieľom poskytnúť jednotné kritéria pre udržateľné činnosti a projekty. "Taxonómia slúži na identifikáciu, klasifikáciu a hodnotenie projektov a investícií z hľadiska ich prínosov pre environmentálne ciele EÚ. Keďže stavebný priemysel má významný vplyv na životné prostredie, financovanie budov podľa taxonómie EÚ sa stáva dôležitým nástrojom na podporu udržateľných stavebných projektov," doplnil Kremeň.



Zelené financovanie v stavebníctve spolu s taxonómiou EÚ a ESG boli témami končiaceho 13. ročníka Týždňa zelených budov 2023. Nad podujatím prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a Slovenská agentúra pre životné prostredie.