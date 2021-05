Pri investovaní je dôležité vyhýbať sa viacerým chybám a extrémom

Bratislava 6. mája (TASR) – Slováci často namiesto pravidelného investovania volia nevýhodné bankové účty alebo sa, naopak, vrhajú do špekulácií na finančných trhoch. Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika by sa mali pri investovaní vyhýbať viacerým chybám.



"V praxi vidieť snahu ľudí rýchlo a veľa zarobiť. Preto Slovákov láka nákup rizikových korporátnych dlhopisov, kryptomien či v poslednom čase social trading na základe odporúčania influencerov na sociálnych sieťach. Je veľkou chybou, že sa mnoho ľudí nechá prehovoriť na vyslovený hazard s úsporami s vidinou rýchleho zisku a ignorujú pravidelné investovanie, ktoré im vie dlhodobo priniesť bezpečné výnosy 5 až 7 % ročne," zdôraznil Búlik.



Najväčšou chybou podľa neho je nechať úspory na bankovom účte a neinvestovať. V súčasnosti je v bankách takto uložených viac ako 40 miliárd eur. Počas pandémie nového koronavírusu úspory na bežných účtoch s nulovým úročením narástli o 8,3 %.



Na druhej strane sa ľudia do investovania často púšťajú "s veľkými očami". "Mnohí robia chybu v tom, že sa chcú krátkodobo zviezť na rastovom trende a zarobiť rýchlo čo najviac. To je najmä na začiatok veľmi riziková cesta, kde hrozia veľké straty. Oveľa lepší spôsob je nechať si finančným sprostredkovateľom navrhnúť investičné portfólio. A potom pravidelne, dlhodobo investovať a využiť tak silu zloženého úročenia," pokračoval odborník.



Začínajúci investori riešia, kedy je správny okamih na vstup na trh a či si nemajú počkať na najväčší pokles. "Nemá zmysel čakať, nikto totiž nemá 'vešteckú guľu', aby presne vedel, v akej fáze rastu sa trh nachádza a či zajtra nepríde pokles. Ideálne je začať investovať okamžite, len čo na to máte peniaze," radil Búlik.



Približne 80 % Slovákov má väčšinu svojho finančného majetku investovaného v bývaní. Rizík pri tomto type investovania je však niekoľko. Pri kúpe drahého bytu nedosahuje výnos z nájmu ani 4 %. Pritom treba platiť platby pre správcovské spoločnosti a ich výška rastie bez ohľadu na to, či je byt obsadený. Rizikom je aj nevhodná výstavba v blízkosti bytu, vek stavby a systémové poruchy, ktoré budú musieť platiť majitelia bytov. Mať časť svojho majetku investovanú do jedného investičného bytu je podľa analytika v poriadku, je však rizikové všetko staviť iba na byt ako jedinú investíciu.



Hlavným zmyslom dlhodobého investovania je ochrana vlastných úspor pred infláciou a k tomu získanie primeraného výnosu pri čo najnižšom riziku. Preto by ľudia mali byť opatrní pri špekulatívnom obchodovaní pri kupovaní kryptomien. "Riziko prepadu hodnoty alebo dokonca krachu celej kryptomeny je veľmi vysoké, väčšina tých, ktorí si kryptomeny kupujú, utrpí stratu. Pri kryptomene človek nesie všetky riziká a ak aj dosiahne zisk, až 39 % z neho mu zoberie štát na dani a zdravotnom odvode. Na porovnanie, výnos z podielového fondu sa zdaňuje 19 %," dodal Búlik.