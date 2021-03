Pri investovaní je hlavné mať finančnú rezervu a správať sa zodpovedne

Bratislava 25. marca (TASR) - Povinnou výbavou zodpovedného investora by malo byť triezve vyhodnotenie rizika, dobrá znalosť produktu a dodržanie diverzifikácie. "Rovnako dôležitú rolu zohráva aj spolupráca s profesionálmi s dlhodobými skúsenosťami, s licenciou od národnej banky a pravidelnou valuáciou portfólia, či auditovaním od renomovaných spoločností," vysvetľuje analytička Wood & Company Eva Sadovská.



Skôr, ako sa niekto pustí do investovania, by sa mal uistiť o dostatočnej finančnej rezerve pre prípad nečakanej udalosti. Odporúča ju mať vo výške aspoň šesť mesačných platov. "Rozhodujte sa zodpovedne. Ešte pred výberom vhodného investičného produktu zvážte, akú veľkú sumu si môžete dovoliť investovať, aký je cieľ investície, očakávaný výnos, ale aj časový úsek, počas ktorého ste ochotní si na výnos počkať," pokračuje odborníčka.



Ďalej je dobré vedieť, ako veľmi sú ľudia ochotní pri investovaní riskovať. Pri takejto aktivite musia totiž potenciálni investori počítať s možnosťou, že nezískajú predpokladaný výnos, dokonca môžu o časť investovanej sumy aj prísť. Podstatné je aj rozumieť produktom, do ktorých investujeme a mať o nich dostatok informácií.



"Nikdy nestavte iba na jednu kartu a svoje finančné prostriedky investujte rôznorodo. Hovorí sa tomu diverzifikácia rizika alebo investičných možností. Vždy sa poraďte s profesionálmi – teda licencovanými odborníkmi v oblasti investovania s dlhoročnými skúsenosťami. Nedôverujte prehnaným sľubom, abstraktným projektom a "vzdušným zámkom". Pamätajte, že s výškou sľubovaného výnosu z investície rastie aj riziko, že sa tento výnos nedosiahne," dodáva Sadovská.