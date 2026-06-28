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Pri J. Bohuniciach vzniklo jedno z najväčších batériových úložísk
Výkon je vyvedený do štyroch kontajnerových trafostaníc.
Autor TASR
Jaslovské Bohunice 28. júna (TASR) - Medzi obcami Nižná a Veľké Kostoľany v blízkosti elektrárne Jaslovské Bohunice vzniklo batériové úložisko elektrickej energie BESS Nižná. S inštalovaným výkonom 20 MW a kapacitou 20 MWh patrí medzi najväčšie batériové úložiská na Slovensku. Investícia vrátane pripojenia do siete dosiahla približne 17 miliónov eur. Pre TASR to uviedol člen predstavenstva Západoslovenskej energetiky (ZSE) a výkonný riaditeľ ZSE Energetické služby Juraj Krajcár.
„Projekt Nižná prispeje k posilneniu energetickej bezpečnosti Slovenska a zároveň vytvára dôležitý predpoklad pre ďalší rozvoj a efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Je dôkazom toho, že moderné technológie a zodpovedný prístup dokážu prinášať riešenia pripravené na potreby energetiky budúcnosti,“ ozrejmil.
Zariadenie umožňuje uskladňovať elektrickú energiu v čase jej prebytku a následne ju dodávať späť do siete podľa potreby, čím pomáha vyrovnávať odchýlky medzi výrobou a spotrebou.
Z hľadiska technického riešenia ide podľa spoločnosti o systémový uzol pripojený v 110 kilovoltovej stanici vo Veľkých Kostoľanoch, ktorý umožňuje poskytovanie podporných služieb pre elektrizačnú sústavu (SEPS).
Výkon je vyvedený do štyroch kontajnerových trafostaníc. Krajcár uviedol, že v prípade priemernej obce by vedeli energiou zásobovať približne 5000 obyvateľov.
Pri priemernom odbere domácnosti na úrovni pol až jeden kW dokáže úložisko pri plnom vybíjaní počas jednej hodiny zásobovať 20- až 40.000 domácností. Výber lokality bol podľa spoločnosti podmienený najmä blízkosťou pripojenia na vysokonapäťovú sústavu a minimálnymi zásahmi do životného prostredia. Projekt zároveň počíta s možnosťou budúceho rozšírenia kapacity a implementácie nových technológií batériových systémov, napríklad na báze sodíka.
Odhadovaná životnosť zariadenia je minimálne 6000 nabíjacích cyklov, čo predstavuje približne 12 až 15 rokov prevádzky. Spoločnosť uvádza, že degradované batériové moduly bude možné priebežne vymieňať, čím sa má predlžovať celková životnosť systému bez negatívneho vplyvu na jeho funkčnosť.
Batériové úložisko uviedla do prevádzky spoločnosť ZSE Energetické služby, ktorá je členom skupiny ZSE. Ide o prvé zariadenie tohto typu v jej portfóliu. Podľa spoločnosti má prispieť k stabilizácii elektrizačnej sústavy a podpore integrácie obnoviteľných zdrojov energie. Projekt je spolufinancovaný z plánu obnovy a odolnosti sumou 5,8 milióna eur.
„Projekt Nižná prispeje k posilneniu energetickej bezpečnosti Slovenska a zároveň vytvára dôležitý predpoklad pre ďalší rozvoj a efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Je dôkazom toho, že moderné technológie a zodpovedný prístup dokážu prinášať riešenia pripravené na potreby energetiky budúcnosti,“ ozrejmil.
Zariadenie umožňuje uskladňovať elektrickú energiu v čase jej prebytku a následne ju dodávať späť do siete podľa potreby, čím pomáha vyrovnávať odchýlky medzi výrobou a spotrebou.
Z hľadiska technického riešenia ide podľa spoločnosti o systémový uzol pripojený v 110 kilovoltovej stanici vo Veľkých Kostoľanoch, ktorý umožňuje poskytovanie podporných služieb pre elektrizačnú sústavu (SEPS).
Výkon je vyvedený do štyroch kontajnerových trafostaníc. Krajcár uviedol, že v prípade priemernej obce by vedeli energiou zásobovať približne 5000 obyvateľov.
Pri priemernom odbere domácnosti na úrovni pol až jeden kW dokáže úložisko pri plnom vybíjaní počas jednej hodiny zásobovať 20- až 40.000 domácností. Výber lokality bol podľa spoločnosti podmienený najmä blízkosťou pripojenia na vysokonapäťovú sústavu a minimálnymi zásahmi do životného prostredia. Projekt zároveň počíta s možnosťou budúceho rozšírenia kapacity a implementácie nových technológií batériových systémov, napríklad na báze sodíka.
Odhadovaná životnosť zariadenia je minimálne 6000 nabíjacích cyklov, čo predstavuje približne 12 až 15 rokov prevádzky. Spoločnosť uvádza, že degradované batériové moduly bude možné priebežne vymieňať, čím sa má predlžovať celková životnosť systému bez negatívneho vplyvu na jeho funkčnosť.
Batériové úložisko uviedla do prevádzky spoločnosť ZSE Energetické služby, ktorá je členom skupiny ZSE. Ide o prvé zariadenie tohto typu v jej portfóliu. Podľa spoločnosti má prispieť k stabilizácii elektrizačnej sústavy a podpore integrácie obnoviteľných zdrojov energie. Projekt je spolufinancovaný z plánu obnovy a odolnosti sumou 5,8 milióna eur.