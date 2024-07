Pri komunikácii s neznámymi osobami v kyberpriestore treba byť opatrný

Bratislava 11. júla (TASR) - Pri komunikácii s neznámymi osobami v kybernetickom priestore treba byť mimoriadne opatrný. Upozornila na to Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.



"Veľmi ľahko sa vám totižto môže stať, že natrafíte na podvodníka s láskou. Stretnúť sa s ním môžete na sociálnych sieťach či v rámci internetových zoznamovacích portálov. Podvodníci s láskou sa zvyknú vydávať za lekárov, vojakov bojujúcich v misiách, ale aj za všeobecne známe a populárne osoby, napríklad z kráľovského prostredia, za hercov či spevákov. Ich cieľom je získať si postupne dôveru obete a následne od nej pod rôznymi falošnými zámienkami vymámiť finančné prostriedky. Zväčša prezentujú rôzne vymyslené informácie o svojom životnom príbehu a ťažkej ekonomickej či ťaživej rodinnej situácii," uviedla Ďatelinková.



Podvodníci podľa nej pôsobia nátlakovo a premyslene. "Preto sa nedajte oklamať. Ide o dobre organizovanú skupinu. Mali by ste vedieť, že len čo im poskytnete finančné prostriedky, dostávate sa do začarovaného kruhu ďalších požiadaviek o peniaze. Podvodníci často vylákajú od obete celoživotné úspory. Výnimkou nie je ani situácia, keď sa obeť neváha pre splnenie ďalších požiadaviek podvodníka o poskytnutie peňazí aj zadlžiť," podčiarkla.



"Je potrebné si uvedomiť, že ak raz poukážete podvodníkovi peňažné prostriedky, dostať sa k nim po prevode je problematické. Väčšinou ide o zahraničné účty, kde sú peniaze po ich pripísaní okamžite vyberané," zdôraznila Ďatelinková.



Netreba si podľa nej písať s neznámymi osobami a neposielať im informácie spadajúce pod ochranu osobných údajov. "Zvažujte, aké informácie o sebe na sociálnych sieťach a zoznamovacích fórach uvádzate. Neprevádzajte peňažné prostriedky neznámym osobám, neposkytujte im údaje o platobnej karte a ani prístupové kódy do elektronického bankovníctva," doplnila.



"Neotvárajte linky zaslané neznámou osobou ani prílohy pripojené k správe. Neposkytujte vzdialený prístup do vášho počítača neznámym osobám. Overujte si poskytnuté informácie a to, či fotografia alebo profil s vami komunikujúcej osoby už nebol použitý na iných stránkach. Pri kontakte s neznámymi osobami konajte uvážlivo. Obozretnosť sa vyplatí a môže vás ochrániť pred zneužitím vašich osobných údajov a tiež pred vznikom prípadnej finančnej škody," dodala Ďatelinková.