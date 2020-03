Pri Košiciach má byť hala za 13 mil. eur,pozemky získala skupina Arete

Košice 31. marca (TASR) - Skupina Arete získala pozemky v priemyselnej zóne vo Veľkej Ide v okrese Košice-okolie, do výstavby na nich investuje 13 miliónov eur. Za spoločnosť o tom TASR informoval Slavomír Šikuda. Na ploche 12.000 štvorcových metrov majú vyrásť dve špecializované výrobné haly pre výrobcu oceľových komínov. Zároveň investujú približne sedem miliónov eur do rozšírenia výrobnej haly v českom Uherskom Hradišti.



Akvizíciu pozemkov v priemyselnej zóne neďaleko Košíc dokončili v novembri. Skupina Arete v nej stavia dve prepojené haly pre spoločnosť Steelcon Slovakia, ktorá patrí do dánskej skupiny Dominion Steelcon, zameranej na výrobu oceľových komínov. Ich dokončenie je naplánované na druhú polovicu tohto roka.



Ako povedal spoluzakladateľ investičnej a realitnej skupiny Arete Lubor Svoboda, po viacerých akvizíciách výnosových priemyselných nehnuteľností, ktoré v posledných rokoch zrealizovali, sa pustili aj do vlastného developmentu. „Prvou lastovičkou bola výstavba obrej skladovacej haly v našom areáli v Novom Meste nad Váhom, ktorú sme dokončili vlani v lete. Spolu s existujúcou výstavbou to dokazuje, že dokážeme portfólio našich nehnuteľností ďalej rozširovať, čo umožňuje výrazne zvyšovať hodnotu pre našich investorov,“ uviedol.



Od minulého roka pracujú aj na rozšírení existujúcej výrobnej haly spoločnosti Forschner v priemyselnom a logistickom parku v Uherskom Hradišti v Českej republike. Nová hala by mala byť dokončená v apríli. Jej súčasťou má byť aj kancelárske a sociálne zázemie pre zamestnancov.