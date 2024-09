Pri kúpe nehnuteľnosti musí byť kúpna zmluva uzavretá v písomnej forme

Bratislava 28. septembra (TASR) - Kúpna zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme pri kúpe nehnuteľnosti, ak to vyžaduje osobitný zákon či ak sa účastníci zmluvy na tom dohodnú. Aby bola platná, musí obsahovať potrebné náležitosti. V zmluve by mal byť vymedzený predmet kúpy a dohodnutá kúpna cena. Odporúča to riadiaci partner právnickej firmy Vojčík & Partners Leo Teodor Vojčík.



"Kúpna zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme len v prípade, ak je predmetom kúpy nehnuteľnosť, ak to vyžaduje osobitný zákon alebo ak sa na písomnej forme dohodli účastníci zmluvy," uviedol Vojčík s tým, že v ostatných prípadoch je možné kúpu dohodnúť aj bez písomnej zmluvy, no s ohľadom na právnu istotu zmluvných strán to neodporúča.



Kúpna zmluva by mala obsahovať predmet kúpy, dohodnutá by v nej mala byť aj kúpna cena. Právnik pripomenul, že podľa Obchodného zákonníka stačí kúpnu cenu dohodnúť alebo v zmluve určiť spôsob jej dodatočného určenia. Zmluvné strany však musia v zmluve prejaviť vôľu uzavrieť ju aj bez určenia kúpnej ceny. "V tomto prípade bude kúpna cena stanovená podľa obvyklej či porovnateľnej ceny predmetu kúpy," priblížil Vojčík.



Súčasťou zmluvy by mali byť aj záväzky a vyhlásenia zmluvných strán či dohodnutie platobných podmienok. Právnik pripomenul, že na kúpu bytu sa vzťahuje aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Pre platnosť kúpnej zmluvy je preto potrebné dodržať požiadavky uvedené v tomto právnom predpise. Pri kúpe auta treba myslieť na to, aby bolo v zmluve dohodnuté aj odovzdanie servisnej knižky, kľúčov a dokladov od auta.



Právnik upozornil, že pri kúpe nehnuteľnosti býva častou chybou nesprávna identifikácia nehnuteľnosti alebo nedostatočne vykonaná obhliadka bytu. Takéto chyby potom predlžujú napríklad vkladové konanie v rámci katastrálneho konania alebo je nutné dodatočne vyhotoviť dodatky ku kúpnej zmluve. Problémy môže spôsobiť aj to, ak je spôsob úhrady kúpnej ceny v rozpore so zákonom.



Vojčík odporučil pri vyhotovovaní akejkoľvek zmluvy vyhľadať právnu pomoc. Advokát podľa neho môže pomôcť nastaviť zmluvné podmienky podľa požiadaviek zmluvných strán a súčasne tak, aby boli dodržané právne predpisy a náležitosti zmluvy. "Skúsený právnik taktiež upozorní na možné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri uplatnení toho-ktorého ustanovenia zmluvy, pričom nastaví podmienky zmluvy tak, aby bol klient chránený a riadne oboznámený s každým rizikom, ktoré môže z daného zmluvného vzťahu vzniknúť," doplnil.