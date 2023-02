Pri kyber zločinoch môže pomôcť správne poistenie

Bratislava 14. februára (TASR) - Internet má množstvo prínosov, ale aj nástrah v podobe narušenia súkromia či kyber zločinov. Nie každý pritom myslí na internetovú bezpečnosť vopred, no v prípade nepríjemností môže pomôcť aj správne poistenie. Upozornila na to hovorkyňa poisťovne Wüstenrot Gabriela Holková.



Ukradnutá virtuálna identita, útoky pri elektronických platbách, osočovanie na webových stránkach, či problémy spojené s online nakupovaním môžu spôsobiť nepríjemnosti. Poisťovňa síce podľa Holkovej nedokáže zabezpečiť ochranu v online prostredí, ale v prípade problémov spojených s kyber kriminalitou vie pomôcť zvládnuť následky. Môže pomôcť uhradiť vzniknuté škody alebo náklady právneho zastúpenia.



Eliminovať riziko kyber zločinov je možné tým, že sa obmedzí využívanie nezabezpečených verejných internetových pripojení. Vhodné je tiež mať nainštalovaný antivírusový program. Pokiaľ ide o heslo, malo by byť komplikovanejšie, zložené z veľkých aj malých písmen, číslic aj špeciálnych znakov. Treba ho obmieňať na každom konte.



Na podozrivé SMS správy alebo e-maily odporúča Holková nereagovať. Ľudia by tiež na sociálnych sieťach nemali zverejňovať osobné údaje a cudzím osobám by nemali umožniť prístup k platobným údajom.