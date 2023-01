Pri Letisku Piešťany má vzniknúť integrované záchytné parkovisko

Piešťany 15. januára (TASR) – Integrované parkovisko s dvoma stovkami parkovacích miest by malo vzniknúť pri Letisku Piešťany. Projekt majoritného vlastníka Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) za najmenej 2,6 milióna eur by mal byť realizovaný v roku 2024. Nateraz je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.



Súčasné parkovisko slúži len pre potreby letiska, pričom jeho prevažná časť nie je využívaná. Novým zámerom, ako uvádza web enviroportal.sk, je obnova, rozšírenie a sfunkčnenie nielen pre potreby letiska Piešťany a jeho aktivít, ale aj pre záchytné parkovanie zo smeru od Trenčína či diaľnice D1 s následnou prepravou cestujúcich autobusovou hromadnou dopravou a cyklistickou dopravou. Dôjde k odľahčeniu mestskej dopravnej infraštruktúry a doplneniu kapacity parkovacích miest pre obyvateľov a návštevníkov Piešťan. Projekt sa skladá z troch častí, v prvej sa počíta so 65 státiami pre autá, v druhej s 86 verejne dostupnými miestami pre vozidlá a v tretej so 45 vrátane dvoch parkovacích miest pre potreby dobíjania elektromobilov.