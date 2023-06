Odborník: Pri brigádach v zahraničí nemusí stačiť zdravotné poistenie

Bratislava 13. júna (TASR) - Stredoškolákom a vysokoškolákom, ktorí si zarábajú v lete doma alebo v cudzine, nestačí len zdravotné či cestovné poistenie. Študenti zabúdajú na poistenie zdravotných rizík či na poistenie zodpovednosti za škodu. Upozornila na to spoločnosť Universal maklérsky dom.



"Pokiaľ ide o zodpovednosť za škody spôsobené počas pracovnej činnosti v zahraničí, potrebujú na to zvlášť poistenie," upozornil odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec. Zamestnávatelia v niektorých oblastiach vyžadujú mať zdravotný preukaz. Ak ale ide o rôzne pracovné úrazy a zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu, ochrana pred rizikami je na študentovi.



Pokiaľ ide študent na brigádu na Slovensku, zdravotné ošetrenie či liečbu rieši cez zdravotnú poisťovňu. Pri práci v zahraničí je to ale zložitejšie. Je potrebné uzatvoriť cestovné poistenie vrátane krytia zodpovednosti za škodu. Čo sa týka zodpovednosti za škody spôsobené počas pracovnej činnosti, je potrebné na to dokonca zvlášť poistenie. "Ak ho do zahraničia vysiela slovenský zamestnávateľ, mal by si toto poistenie uzatvoriť na Slovensku. Ak ho bude zamestnávať zahraničná spoločnosť, je potrebné takéto poistenie uzatvoriť v krajine sídla zamestnávateľa," uviedol odborník spoločnosti Universal maklérsky dom.



Spoliehať sa na európsky preukaz poistenca zároveň nemusí stačiť. Kryje totiž len základnú zdravotnú starostlivosť. Michalec upozornil, že v prípade úrazu alebo ochorenia v zahraničí bude poskytnuté len najnutnejšie ošetrenie. Pri uzatvorenom poistení liečebných nákladov v zahraničí v rámci cestovného poistenia ale všetky náklady uhradí poisťovňa.