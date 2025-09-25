< sekcia Ekonomika
Pri Lučenci chcú vybudovať fotovoltickú elektráreň s výkonom 27 MW
Počíta s tým zámer spoločnosti Voltalia Central & Eastern Europe, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Autor TASR
Stará Halič 25. septembra (TASR) - V katastrálnom území obce Stará Halič, na pozemkoch v blízkosti mesta Lučenec, by mohla vzniknúť nová fotovoltická elektráreň s výkonom 27,1 megawattov (MW). Počíta s tým zámer spoločnosti Voltalia Central & Eastern Europe, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Novú fotovoltickú elektráreň by chcel investor vybudovať na pozemkoch pri Lučenci v blízkosti cesty I/75. Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie a vedená je ako orná pôda. Vlastníkom parciel je štát a súkromné osoby, spoločnosť Voltalia má pozemky v dlhodobom prenájme.
„Navrhovaná lokalita umiestnenia na základe dostupných databáz a modelov a vypočítaného množstva dostupného slnečného žiarenia pre celé územie Slovenska patrí medzi lokality s najvyšším potenciálom pre využitie slnečnej energie na úrovni priemerných hodnôt okolo 3,4 kilowatthodín na meter štvorcový za deň,“ priblížila spoločnosť s tým, že pôda na pozemkoch je nízkej kvality a nie je vhodná na pestovanie plodín a krmovín.
Fotovoltická elektráreň pri Lučenci by mala zaberať plochu vyše 30 hektárov. V lokalite sa počíta s inštaláciou viac ako 49.000 fotovoltických panelov. Zariadenie by malo ročne vyrobiť približne 36.700 megawatthodín elektriny.
Celkové náklady na výstavbu fotovoltickej elektrárne investor odhaduje na približne 16,3 milióna eur. S výstavbou by firma chcela začať v roku 2027, predpokladaná dĺžka prác je šesť mesiacov. Prevádzka elektrárne bude plne automatizovaná, potreba zamestnancov bude preto iba v prípade kontroly, údržby a servisu.
Novú fotovoltickú elektráreň by chcel investor vybudovať na pozemkoch pri Lučenci v blízkosti cesty I/75. Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie a vedená je ako orná pôda. Vlastníkom parciel je štát a súkromné osoby, spoločnosť Voltalia má pozemky v dlhodobom prenájme.
„Navrhovaná lokalita umiestnenia na základe dostupných databáz a modelov a vypočítaného množstva dostupného slnečného žiarenia pre celé územie Slovenska patrí medzi lokality s najvyšším potenciálom pre využitie slnečnej energie na úrovni priemerných hodnôt okolo 3,4 kilowatthodín na meter štvorcový za deň,“ priblížila spoločnosť s tým, že pôda na pozemkoch je nízkej kvality a nie je vhodná na pestovanie plodín a krmovín.
Fotovoltická elektráreň pri Lučenci by mala zaberať plochu vyše 30 hektárov. V lokalite sa počíta s inštaláciou viac ako 49.000 fotovoltických panelov. Zariadenie by malo ročne vyrobiť približne 36.700 megawatthodín elektriny.
Celkové náklady na výstavbu fotovoltickej elektrárne investor odhaduje na približne 16,3 milióna eur. S výstavbou by firma chcela začať v roku 2027, predpokladaná dĺžka prác je šesť mesiacov. Prevádzka elektrárne bude plne automatizovaná, potreba zamestnancov bude preto iba v prípade kontroly, údržby a servisu.