Pri maloobchodných prevádzkach je dopyt po väčších priestoroch

Bratislava 5. novembra (TASR) - Problémy s naplnením malých a stredných maloobchodných jednotiek pretrvávali v treťom štvrťroku na celom Slovensku. Dopyt je po väčších priestoroch, najmä pre predajne s módou a diskontné predajne, problémom však je dostupnosť lokality. Vyplýva to z kvartálneho prehľadu trhu komerčných nehnuteľností na Slovensku poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield.



Vo výstavbe dominovali najmä maloobchodné parky. V treťom štvrťroku pribudli dva - jeden v Rimavskej Sobote s rozlohou 6000 štvorcových metrov (m2) a druhý v Chorvátskom Grobe s rozlohou 3700 m2. "V súčasnosti je vo výstavbe 44.500 m2 maloobchodných plôch, najmä vo forme retailových parkov. Okrem toho sa do konca roka 2024 plánuje dokončiť ďalších 46.700 m2, pričom všetky tieto plochy sú maloobchodné parky, čo potvrdzuje ich dominantné postavenie v budúcej maloobchodnej výstavbe," uviedol analytik poradenskej spoločnosti Lukáš Brath.



Aj napriek presýtenosti maloobchodu sa regionálnym nákupným centrám na Slovensku podľa spoločnosti darí. So zvýšeným dopytom po priestoroch v maloobchodných parkoch mierne rastie aj nájomné. Hlavné nájomné v nich sa v treťom štvrťroku vyšplhalo na sumu 10 eur/m2 za mesiac.



"Budúci development má požadované nájomné medzi 11 a 12 eur/m2 za mesiac. Preto sa predpokladá, že nájomné v tejto oblasti bude v nasledujúcich štvrťrokoch pokračovať v rastovej trajektórii," avizoval Brath. Keďže sa rokuje o cenách energií na budúci rok, očakáva sa, že aktuálne nízke spotové ceny v porovnaní s minuloročnými maximami pozitívne ovplyvnia poplatky za služby.



Najvýkonnejšie nákupné centrá dosiahli medziročne výnosy na úrovni 6,5 %, retailové parky 7,25 %. Prémiové nájomné za nákupné centrá ostalo stabilné na úrovni 65 eur/m2 za mesiac, priblížila poradenská spoločnosť.