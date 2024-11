Pri nahrávaní diania z ciest na autokamery treba dodržiavať GDPR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Pri nahrávaní záznamov z ciest na autokamery, známe aj ako "dashcams", je nevyhnutné dodržiavať legislatívne požiadavky na ochranu osobných údajov. Pri nahrávaní diania na ceste by mali používatelia vedieť preukázať oprávnený záujem a zabezpečiť, aby zábery neboli použité na iné účely. Upozornil na to odborník na ochranu osobných údajov z advokátskej kancelárie Dagital Legal Jakub Berthoty.



"Na Slovensku platí, že používanie autokamery, ktorá zaznamenáva dianie na verejných priestranstvách vrátane iných vozidiel a osôb, sa považuje za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia GDPR. To znamená, že vodiči, ktorí používajú autokamery, musia dodržiavať určité pravidlá, najmä ak zábery plánujú zverejňovať alebo používať na verejné účely," upozornil Berthoty.



Doplnil, že vodiči, ktorí nahrávajú dianie v cestnej premávke, by mali vedieť preukázať oprávnený záujem, napríklad ochranu svojich práv alebo dokumentovanie nehodových situácií. Zabezpečiť tiež musia, aby tieto zábery neboli využívané na iné účely, napríklad komerčné účely bez súhlasu vlastníka videa.



Berthoty pripomenul, že ak vodič videá z cestnej premávky zverejňuje napríklad na rôznych platformách, je povinný verejnosť informovať o používaní kamery. "Mal by tak urobiť zreteľným označením vozidla vhodným spôsobom, kde môže odkázať na podrobnejšie informácie na webe," doplnil.



Podľa Berthotyho by pomohol jednotný prístup k plneniu informačných povinností na úrovni výrobcov automobilov alebo autokamier. "GDPR pozná mechanizmus certifikácií, značiek a pečatí, keď by celý informačný postup mohol schváliť úrad na ochranu osobných údajov," doplnil.



Odborník pripomenul, že mnohí vodiči nemajú dostatok vedomostí o náležitostiach GDPR. Odporučil im pri verejnom zdieľaní záberov z autokamier tváre osôb a evidenčné čísla vozidiel rozmazať. Pri nedodržiavaní pravidiel ochrany osobných údajov totiž môžu hroziť sankcie.