Nakupujete na sociálnych sieťach?Nezabudnite si overiť profil predajcu

Bratislava 12. marca (TASR) - Aj malá chvíľka nepozornosti pri nakupovaní na sociálnych sieťach môže vyjsť draho. Pri inzercii či nákupe je preto dôležité si preveriť záujemcu, venovať pozornosť aj najmenším detailom a nenakupovať pod tlakom, upozornila spoločnosť dTest.



"Skôr ako začnete s niekým na sociálnych sieťach komunikovať vo veci nákupu či predaja tovaru, overte si jeho užívateľský profil," upozornila riaditeľka dTest Eduarda Hekšová. "Zistite si jeho predchádzajúcu aktivitu na Marketplace či obdobnej službe, prípadne skontrolujte, či máte spoločných priateľov alebo známych. Ak objavíte spoločných priateľov, overte si u nich, ako dobre predávajúceho alebo záujemcu o váš tovar poznajú, a aké s ním majú skúsenosti," dodala.



Prínosná je aj kontrola predchádzajúcej inzercie a hodnotenie používateľa. Zároveň sa ponúka zadať jeho meno do internetového vyhľadávača, či sa neobjavia negatívne skúsenosti ostatných používateľov alebo dokonca varovanie polície.



Obľúbeným trikom všetkých podvodníkov je podľa Hekšovej vytváranie nátlaku. Cieľom je dostať obeť podvodu do stavu, keď víťazia emócie nad zdravým rozumom napríklad upozornením, že kuriér je už na ceste alebo odkazom na spôsob, ako si vyzdvihnúť peniaze. Pri podobnom spôsobe komunikácie je podľa dTestu takmer isté, že obchodujete s manipulátorom, ktorý sa vás snaží pripraviť o peniaze. "Zároveň platí, že ak vám predávajúci či kupujúci zasiela akékoľvek odkazy, neotvárajte ich. V lepšom prípade odovzdáte osobné údaje nevedno kam, v horšom prídete o peniaze," priblížila Hekšová. Počas predajných "pytačiek" tiež radšej komunikujte tak, aby bola komunikácia zaznamenaná pre eventuálnu neskoršiu potrebu ako dôkaz.



Platba vopred na účet je výhodná, keď tovar predávate, pri kúpe tovaru sa jej, ak je to možné, vyhnite. Pre niektorých predávajúcich, naopak, nepripadá do úvahy ani dobierka, ktorú kupujúci často preferujú. Výnimočné totiž nie sú prípady neprevzatých a vrátených zásielok, čím odosielateľovi vzniknú náklady za zbytočné odoslanie tovaru. "Obom stranám, predávajúcemu aj kupujúcemu, možno odporučiť predovšetkým osobné prevzatie tovaru. Vyvarujete sa neskorším dohadom čo sa týka opotrebenia či poškodenia veci, ktoré nebolo zrejmé na inzertných fotografiách, a predovšetkým nevyzdvihnutým zásielkam," radí Hekšová.



Pri konverzácii je dôležité si všímať vyjadrovanie, slovné spojenia, slovosled, gramatické chyby a úroveň jazyka všeobecne. Kostrbaté formulácie alebo podivné znaky môžu v textovej komunikácii odhaliť nevydarený strojový preklad z cudzích jazykov, čo opäť ukazuje, že záujemca nie je ten, za koho sa vydáva. "Dôležitý je aj kontext uvádzaných informácií. Neváhajte preto niektoré svoje otázky aj opätovne zopakovať. Nie je vylúčené, že sa záujemca do svojho prejavu zamotá," uzavrela riaditeľka. Zbystrite tiež, ak vám v priebehu ďalšej komunikácie oznámi iné informácie ako na začiatku, napríklad o spôsobe platby a doručení.