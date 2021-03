Pri náraste online nákupov rástli aj pokusy o podvody

Bratislava 8. marca (TASR) – Uplynulý rok priniesol okrem výrazného nárastu online nákupov aj viac pokusov o podvody a podozrivé transakcie. Za minulý rok riešila spoločnosť Home Credit o 50 % viac reklamovaných transakcií pri online nákupoch ako predchádzajúce roky. Negatívnym trendom sú zneužitia citlivých údajov v rodine, kde dochádza často k nechceným vyzradeniam bezpečnostných kódov a hesiel, a to nielen v prípade platobných kariet, ale aj v mobilných zariadeniach.



"Dlhodobo ľuďom radíme, aby nakupovali len v overených e-shopoch, čítali si o nich recenzie na internete, alebo dali na odporúčania a preferencie svojich známych. Najbezpečnejšie sú nákupy a platby v európskych e-shopoch, pretože tie sú zabezpečené tzv. 3D Secure ochranou. Túto ochranu však nemusia mať e-shopy mimo nášho kontinentu a môžu byť viac rizikové," vysvetľuje ombudsman klientov Home Credit Miroslav Zborovský. Základným pravidlom je nikdy nikomu neoznamovať číslo platobnej karty, ani svoje prihlasovacie údaje do správcu financií alebo do mobilnej aplikácie.



Pri platení je dôležité nedávať svoju platobnú kartu alebo mobilné zariadenie z ruky, alebo ich mať aspoň stále na očiach. Ideálnym prvkom zabezpečenia sú biometrické údaje, teda odtlačok prsta alebo rozpoznanie tváre. Pri internetových transakciách je najbezpečnejšie, zároveň jednoduchšie a rýchlejšie potvrdzovanie pomocou mobilnej aplikácie. Namiesto opisovania SMS kódov a dopĺňaním ďalších bezpečnostných prvkov stačí potvrdiť transakcie v mobilnej aplikácii zadaním prihlasovacieho kódu alebo odtlačkom prsta.



Podľa Zborovského by si ľudia mali dať pozor na email, ktorý sa tvári, že prišiel z e-shopu alebo banky a žiada zákazníka o vyplnenie prihlasovacieho mena a hesla, pretože údajne došlo k chybe a potrebuje si potvrdiť jeho údaje. Zákazník zadá meno a heslo, a ak pri predchádzajúcom nákupe v e-shope uložil svoje údaje z platobnej alebo kreditnej karty, podvodník sa k nim ľahko dostane a kartu použije k ďalšiemu nákupu.



"Veľmi často chce taký email od zákazníka prihlasovacie údaje do mobilného bankovníctva. Banky a nebankoví poskytovatelia úverov zhodne upozorňujú svojich klientov, že od nich nikdy nedostanú email, ktorý by požadoval zaslanie ich prihlasovacích údajov a hesla. V tomto prípade nikdy na email nereagujte a radšej o tom informujte svoju banku alebo poskytovateľa kreditnej karty," radí Zborovský.