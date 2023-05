Pri nebankových pôžičkách je dôležitá najmä zrozumiteľná zmluva

Bratislava 2. mája (TASR) - Stovky tisíc obyvateľov Slovenska už majú skúsenosti s pôžičkami od nebankových spoločností, a hoci sa regulácia v tomto segmente za posledné roky výrazne sprísnila, nájdu sa spoločnosti, ktoré sa snažia pravidlá obísť, upozornil na to ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský. Aby sa spotrebitelia nedostali do zbytočných problémov, je pre nich podľa neho dôležitá najmä maximálne zrozumiteľná zmluva.



"To prakticky znamená, že by ste mali podpísať len zmluvu o poskytnutí úveru, ktorej úplne a vo všetkom rozumiete. Všetko si treba prečítať vrátane súvisiacich dokumentov. Ak čomukoľvek nerozumiete alebo nie ste si na 100 % istí, pýtajte sa aj na detaily. Poctivý poskytovateľ vám má všetko detailne a bez problémov vysvetliť," radí Zborovský.



Dôležité sú aj celkové náklady na pôžičku. Klienti by mali požadovať presnú informáciu, koľko peňazí spolu zaplatia počas celého obdobia splácania. Sledovať by mali aj údaj RPMN, teda ročnú percentuálnu mieru nákladov. Tá by mala zohľadňovať všetky náklady spojené s pôžičkou. Patrí sem napríklad aj poplatok za schválenie žiadosti, vedenie úverového účtu alebo poistné.



Zborovský upozornil na dôležitosť aj ostatných údajov. Ide napríklad o informácie, koľko klienti zaplatia za predčasné splatenie, aké sú sankcie za omeškanie, odklad platieb či poplatky za zaslanie upomienky. "Čo každému v konečnom dôsledku môže pôžičku poriadne predražiť, sú prípadné sankcie. Hocikomu sa môže stať, že sa so splátkou omešká alebo sa dostane do neočakávaných finančných ťažkostí," dodal Zborovský. Každý dlžník by preto mal sledovať aj to, čo nastane v takomto prípade.



Klienti by mali spozornieť aj pri spoločnostiach, ktoré poskytujú pôžičky bez dokladovania príjmu dlžníkom. Zodpovedné spoločnosti si podľa Zborovského záujemcov o úver preverujú, nahliadajú do registrov, overujú si schopnosť splácať a jednoducho insolventným klientom úver neposkytnú.



Ponuka pôžičiek od nebankových spoločností býva na rozdiel od bánk často rozmanitejšia, no tieto spoločnosti musia mať na ich poskytovanie licenciu od Národnej banky Slovenska. Kto licenciu nemá a požičiava ľuďom peniaze, nezriedka za extrémne vysoké poplatky, robí určite niečo nelegálne. "Vo vlastnom záujme sa mu radšej vyhnite, ak sa nechcete dostať do zbytočných problémov," dodal Zborovský.