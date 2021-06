Pri nehodách v zahraničí je potrebné okamžite kontaktovať poisťovňu

Bratislava 29. júna (TASR) - Pri nehode v zahraničí je potrebné okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá poskytne všetky informácie a potrebné rady. Ak ide o banálnu nehodu, stačí vyplniť Európsky záznam o nehode, ktorý by mal byť k dispozícii v každom aute. Ak sú na mieste svedkovia nehody, odporúča sa doplniť aj kontakt na nich. Záznam by mal obsahovať identifikáciu všetkých účastníkov nehody a vozidiel vrátane ich poisťovne.



Okrem kontroly technického stavu vozidla a nevyhnutných dokladov vrátane zelenej karty je pri cestovaní na dovolenku do zahraničia autom potrebné mať aj tlačivo "Správa o nehode", ktoré je možné vytlačiť z internetu vo viacerých jazykoch.



"Určite si tiež urobte fotodokumentáciu a nezabudnite na registračné značky vozidiel. V prípade kolízie s autom, ktoré ťahá príves, foťte vždy značku ťažného vozidla. Stávajú sa prípady, že jeden z účastníkov nehody sa snaží miesto opustiť. Vtedy sa dá podľa ŠPZ vyhľadať," radí manažér pre poistenie motorových vozidiel poisťovne Uniqa Jan Kimmer.



Fotky si treba uschovať na účely preukazovania miery zodpovednosti na dopravnej nehode a doručiť ich spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne. Správu o nehode spolu s prípadnou správou od polície budú potrebovať poisťovne účastníkov nehody na posúdenie oprávnenosti nárokov na poistné plnenie.



Každé auto by malo mať zo zákona povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré slúži na úhradu škôd spôsobených tretím osobám, a jeho platnosť preukazuje vodič v zahraničí tzv. zelenou kartou, ktorú je povinný mať pri ceste v zahraničí pri sebe. PZP platí v celej Európe, ako aj v niektorých ďalších krajinách. V prípade cesty do zahraničia odporúča Kimmer uzatvoriť aj havarijné poistenie. To pokryje škody, ktoré si môže vodič spôsobiť sám či mu ich spôsobí iné vozidlo, vandali alebo zvieratá.



Vo väčšine európskych krajín vrátane Slovenskej republiky a Českej republiky platí, že k nehode je nutné privolať políciu vo viacerých prípadoch. Ide o prípady, ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, ak bol poškodený majetok tretích osôb, ak je podozrenie na alkohol alebo návykové látky u protistrany, ak sa druhá strana odmietne identifikovať alebo opustí miesto nehody bez identifikácie, ak došlo k vysokej škode na vozidle, ktorá odhadom prevyšuje 3990 eur, alebo ak došlo k úniku nebezpečných látok na vozovku.



Tieto podmienky však nemusia byť vo všetkých európskych krajinách rovnaké. Preto sa odporúča zavolať a vysvetliť okolnosti nehody na polícii v konkrétnej krajine. Sú totiž krajiny, kde môžu byť predpisy prísnejšie. "Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny alebo nesúhlasíte s interpretáciou deja nehody zo strany miestnej polície, volajte asistenčnú službu svojej poisťovne. Jej odborníci pomôžu s tlmočením a môžu váš prípad s miestnou políciou komunikovať za vás. Asistencia poisťovne tiež zorganizuje tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôže s tlmočením pri colnom riadení či poradí s prekladmi pri vypĺňaní dokladov," dodal Kimmer.