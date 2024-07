Pri nesúhlase s výpoveďou sa môžu zamestnanci brániť súdnou žalobou

Bratislava 21. júla (TASR) - Ak zamestnanci nesúhlasia s výpoveďou od zamestnávateľa, tak sa môžu obrátiť na súd. Tento nárok im však zaniká po uplynutí dvojmesačnej lehoty odo dňa, keď sa skončil pracovný pomer. Upozornil na to partner právnickej firmy Vojčík & Partners Pavol Daubner.



Ak sa zamestnanec obráti na súd s podaním žaloby o vyslovenie neplatnosti výpovede, tak musí zamestnávateľovi oznámiť, že trvá na ďalšom zamestnávaní a prideľovaní práce. "V takom prípade má právo požadovať náhradu mzdy za obdobie, odkedy oznámil, že trvá na ďalšom zamestnávaní až dovtedy, kým mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci," uviedol Daubner. A dodal, že náhrada by mala byť vo výške priemernej mzdy zamestnanca.



Spresnil, že skončiť pracovný pomer môže zamestnávateľ so zamestnancom písomnou výpoveďou, ktorú musí svojmu pracovníkovi doručiť. Zároveň sa musí dôvod výpovede skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Okrem toho nemôže byť dôvod ani dodatočne menený, inak je výpoveď neplatná.



Daubner priblížil, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer so zamestnancom, ak sa firma ruší, prípadne premiestňuje a pracovník nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce. Zamestnávateľ môže dať výpoveď svojmu zamestnancovi aj z dôvodu, že sa stane nadbytočným. V tomto prípade nemôže podľa partnera právnickej firmy počas dvoch mesiacov po skončení pracovného pomeru zamestnávateľ znovu vytvoriť zrušené miesto alebo prijať na tú istú pozíciu iného pracovníka.



Ďalšími dôvodmi pre výpoveď môže byť nespôsobilosť zamestnanca vykonávať prácu z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo pre chorobu z povolania. Pracovný pomer môže skončiť zamestnávateľ s pracovníkom aj vtedy, ak si neplní pracovné úlohy, zamestnávateľ ho na to v posledných šiestich mesiacoch písomne upozornil a zamestnanec nedostatky v primeranom čase neodstránil, prípadne závažne alebo opakovane porušil pracovnú disciplínu.



Daubner upozornil, že špecifický prípad tvoria zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí predložia zamestnávateľovi rozhodnutie o invalidnom dôchodku. "Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná," doplnil. A zdôraznil, že tento súhlas nie je potrebný, ak ide o výpoveď zamestnancovi, ktorý dosiahol vek na starobný dôchodok, alebo ak ide o výpoveď z dôvodov zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa a pre porušenie pracovnej disciplíny.



Okamžité skončenie pracovného pomeru môže zamestnávateľ dať aj pracovníkovi, ktorý je právoplatne odsúdený za trestný čin. Bez uvedenia dôvodu môže firma vypovedať zmluvu so zamestnancom aj počas skúšobnej doby. Pokiaľ u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, ako sú odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, je zamestnávateľ povinný výpoveď, ako aj okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné.