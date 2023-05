Pri nežiaducom cenovom vývoji by sa mala použiť štátna regulácia cien

Bratislava 9. mája (TASR) - Cenový orgán by mal mať povinnosť určiť opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja na vybraný okruh potravín na časovo obmedzenú dobu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách poslancov opozičného Smeru-SD, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.



Cenová regulácia by bola možná úradným určením cien, vecným usmerňovaním cien alebo kombináciou týchto dvoch spôsobov. "A to za účelom bezprostrednej eliminácie vzniknutej mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov," vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.



Zároveň pripomenuli, že v minulosti sa s cieľom znížiť administratívnu záťaž predávajúcim tovaru, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, zrušila povinnosť viesť evidenciu o cenách, vrátane kalkulácii nákladov a zisku. "Realizáciou uvedeného tak štátne orgány prišli o dôležitú možnosť zabezpečiť si relevantné podklady pri realizácii svojich oprávnení či už z hľadiska reakcie na výnimočné situácie, alebo pri výkone trhového dohľadu," upozornili poslanci v dôvodovej správe. Účelom nimi navrhovanej novely je obnovenie právneho rámca do stavu pred predchádzajúcou novelizáciou zákona.



Opätovne sa tak má určiť povinnosť viesť evidenciu o cenách tovarov vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru aj pre vybraných predávajúcich, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien. "Vedenie takejto evidencie je prirodzenou súčasťou cenotvorby každého zodpovedného podnikateľského subjektu a za súčasného zachovania predchádzajúcich výnimiek, ktoré zákon poznal pred zrušením tejto povinnosti, nepredstavuje zvýšenú administratívnu záťaž pre podnikateľov," dodali predkladatelia.