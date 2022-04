Pri obci Strekov sa pripravuje výstavba veterného parku

Strekov 1. apríla (TASR) – V blízkosti obce Strekov v Novozámockom okrese by v priebehu dvoch rokov mohol vzniknúť nový veterný park. Postaviť ho plánuje spoločnosť Energiepark s.r.o. Jej zámer je už predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.



Veterný park má vyrásť v extraviláne obce, vo vzdialenosti 2,5 kilometra od zastavaných častí. Pozostávať bude z troch veterných elektrární, ktoré budú zaberať manipulačnú plochu s rozlohou približne 7200 metrov štvorcových. „Vybudovanie veterného parku zahŕňa výstavbu súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry a trasovanie elektrického vedenia do novovybudovanej rozvodne. Všetky objekty budú prepojené cestnými komunikáciami,“ uvádza sa v zámere investora.



Konkrétna podoba veterných elektrární bude známa až v dokumentácii pre územné a stavebné konanie. Výška veže by sa mala pohybovať v rozmedzí 145 až 170 metrov a priemer rotora od 150 do 200 metrov. Predpokladaný začiatok výstavby je marec 2024, termín začiatku prevádzky je august v rovnakom roku. „V prípade výstavby veterného parku s tromi veternými elektrárňami a inštalovanom výkone 16,8 MW je predpokladaná ročná produkcia 45.900 MWh ročne,“ konštatuje sa v zámere investora.