Pri obciach Horná Kráľová a Hájske pripravujú stavbu veterného parku

Horná Kráľová/Hájske 29. mája (TASR) – V blízkosti obcí Horná Kráľová a Hájske na hranici Nitrianskeho a Trnavského kraja by mohol v priebehu štyroch rokov vzniknúť nový veterný park. Postaviť ho chce spoločnosť Green Energy Holding. Zámer je v súčasnosti predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Veterný park má stáť na nezastavanom území v juhozápadnej časti katastrálneho územia obce Hájske a v juhozápadnej časti katastrálneho územia obce Horná Kráľová mimo zastavaného územia v poľnohospodárskej krajine. Jeho súčasti spolu s vedením káblových trás či prístupových komunikácií majú stáť aj v katastrálnych územiach obcí Šoporňa a Močenok.



Park bude pozostávať z ôsmich veterných elektrární vrátane dopravnej infraštruktúry a napojenia na verejnú rozvodnú sieť elektriny. Ako sa uvádza v zámere investora, tvoriť ho budú trojlistové veterné elektrárne s menovitým výkonom päť až sedem MW, s priemerom rotora od 150 do 180 metrov a celkovou výškou do 255 metrov. "Predpokladané množstvo vyrobenej elektrickej energie veterným parkom je 120.000 MWh ročne," konštatuje sa v zámere.



Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2025 s termínom dokončenia v priebehu 18 mesiacov. Vetrený park by mal produkovať elektrinu približne 25 rokov.