Pri obmedzenom cestovaní budú aerolínie v Británii potrebovať pomoc

Londýn 10. júna (TASR) - Letecké spoločnosti so sídlom v Británii upozornili vládu, že ak budú pravidlá spojené s ochorením COVID-19 naďalej obmedzovať cestovanie, budú potrebovať ďalšiu podporu, aby prežili.



Aerolínie v Spojenom kráľovstve vrátane British Airways, easyJet a Ryanairu stále zápasia s krízou, keďže plány britskej vlády na opätovné umožnenie cestovania od 17. mája (po zákaze zahraničných dovoleniek na štyri a pol mesiaca) zaostali za ich očakávaniami.



Britom úrady stále neodporúčajú cestovať do Európy. Po májovom uvoľnení pravidiel vláda zaradila na tzv. zelený zoznam len Portugalsko, a aj to iba nakrátko a znova ho z neho vyškrtla.



Blížia sa pritom mesiace júl a august, keď letecké spoločnosti zvyčajne generujú najväčšie príjmy. Vzhľadom na stále platné obmedzenia tak majú obavy, že stratia ďalšiu letnú sezónu, už druhý rok po sebe, čo môže negatívne ovplyvniť životaschopnosť a zamestnanosť v leteckých spoločnostiach.



„Ak počas leta nebude možné zmysluplné opätovné otvorenie, potom bude nevyhnutná cielená ekonomická podpora, aby sa zabezpečilo, že letecké spoločnosti zo Spojeného kráľovstva budú schopné opätovného štartu, aby sa ochránili desaťtisíce pracovných miest,“ uvádza sa v liste lobistickej skupiny Airlines UK ministrovi financií Rishi Sunakovi.



Koncom septembra sa majú v Británii skončiť aj vládne podporné schémy na ochranu pracovných miest, čo tiež znepokojuje letecké spoločnosti vzhľadom na reštrikcie pri ceste do zahraničia.



Airlines UK preto žiada, aby Sunak predĺžil tzv. kurzarbeit v prípade leteckej dopravy do konca apríla 2022, poskytol leteckým spoločnostiam viac času na splácanie vládnych pôžičiek na prekonanie pandémie ochorenia COVID-19 a pomohol im tiež zaplatiť za údržbu lietadiel, ktoré nemôžu používať.



Aerolínie v liste uviedli, že by boli najradšej, keby sa cestovanie obnovilo a pre očkovaných ľudí bolo bez obmedzení. Ale nedávne komentáre predstaviteľov vlády naznačujú, že je to nepravdepodobné.



To podľa Airlines UK znevýhodňuje letecké spoločnosti zo Spojeného kráľovstva v porovnaní s európskou konkurenciou, pretože na kontinente sa začína viac cestovať, zatiaľ čo Briti musia ísť po návrate z Európy do 10-dňovej karantény a podstúpiť testy.