Pri obnove cesty cez Žiar nad Hronom urobia i synchronizáciu semaforov

Žiar nad Hronom 13. júla (TASR) - V rámci rekonštrukcie úseku cesty I/9 vedúcej cez Žiar nad Hronom dôjde aj k synchronizácii svetelnej signalizácie. Vodiči tak budú môcť hlavným dopravným ťahom naprieč mestom prechádzať na takzvanú zelenú vlnu, čo má prispieť k zvýšeniu plynulosti premávky. Počas realizácie stavebných prác budú v meste platiť i dopravné obmedzenia. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi.



SSC plánuje v Žiari nad Hronom zrekonštruovať takmer šesť kilometrov dlhý úsek cesty I/9 od kruhového objazdu pri obci Lovčica-Trubín po križovatku s cestou I/65 v obci Ladomerská Vieska. Obnovou tak prejde celý hlavný dopravný ťah naprieč mestom. Práce by sa mali začať do konca júla a potrvajú do apríla 2024.



"Na základe obhliadky riešeného úseku vyplynula potreba výmeny obrusnej a ložnej vrstvy vozovky s následným položením nových konštrukčných vrstiev vozovky a rekonštrukcia existujúcich mostov na trase. Lokálne dôjde ku kompletnej rekonštrukcii, respektíve výmene konštrukčných vrstiev. V miestach autobusových zálivov bude pod ložnú vrstvu uložená výstužná oceľová sieť," priblížil Guzi.



Kompletnou rekonštrukciou prejdú aj všetky priechody pre chodcov a svetelné signalizácie. V rámci svetelných križovatiek dôjde k ich synchronizácii tak, aby bol možný súvislý prejazd na "zelenú vlnu". Rekonštrukcia hlavného ťahu si v meste vyžiada i dopravné obmedzenia.



"Počas realizácie stavebných prác bude cestná doprava usmernená do jedného jazdného pruhu zriadením čiastočnej uzávierky cesty I/9 usmernená zvislým a vodorovným dopravným značením s použitím cestnej svetelnej signalizácie v etapách podľa zvoleného pracovného postupu zhotoviteľa stavby," doplnil Guzi.