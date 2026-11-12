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Pri odchode z prenájmu treba správne ukončiť zmluvu a vyrovnať záväzky
Osobitné pravidlá platia pri zmluvách uzavretých podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Pri odchode z prenajatého bytu treba myslieť na správne ukončenie zmluvy a vyrovnanie záväzkov. Inak sa môže aj bezproblémové sťahovanie skončiť sporom o nezaplatené nájomné, poškodené zariadenie či nevrátenú kauciu. „Pri prenájme bytu venujeme prirodzene najviac pozornosti výberu správneho nájomcu a podpisu kvalitnej zmluvy. Rovnako dôležité je však myslieť na to, ako sa nájom jedného dňa skončí. Ak sú podmienky jasné od začiatku a obe strany komunikujú otvorene, väčšine nepríjemností sa dá predísť,“ upozornil generálny riaditeľ portálu Bezrealitky Slovensko Miroslav Kadleček.
Nájom na dobu určitú sa spravidla skončí uplynutím dohodnutého obdobia. Ak chce nájomca odísť skôr, nestačí iba oznámiť dátum sťahovania. Musí si overiť, za akých podmienok môže zmluvu predčasne ukončiť. Pri bežnom nájme bytu na dobu neurčitú podľa Občianskeho zákonníka môže nájomca zmluvu vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou. Tá začína plynúť prvým dňom mesiaca po doručení výpovede. Ak teda nájomca doručí výpoveď 15. októbra, nájom sa skončí 31. januára nasledujúceho roka.
Osobitné pravidlá platia pri zmluvách uzavretých podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Ide o nájom na dobu určitú, najviac na dva roky, ktorý možno za zákonných podmienok predlžovať. Výpovedná lehota je najmenej jeden mesiac, pri vybraných zákonných dôvodoch sa môže skrátiť na 15 dní. Na rozdiel od bežného nájmu začína plynúť už nasledujúci deň po doručení výpovede. Predčasné ukončenie nájmu musí vychádzať z dôvodov a podmienok stanovených zákonom alebo zmluvou.
Ak nájomca podpísal zmluvu na rok, ale po šiestich mesiacoch si kúpi vlastný byt a nemá možnosť zmluvu jednostranne predčasne ukončiť, najpraktickejším riešením je dohoda s majiteľom. Ten môže súhlasiť s odchodom napríklad o mesiac, ak si nájde ďalšieho nájomcu. Obe strany tak môžu predísť zbytočným finančným stratám.
Dohodu treba uzatvoriť písomne. Praktické je rovno určiť aj termín odovzdania bytu, úhradu posledného nájomného, vyúčtovanie energií a spôsob vrátenia kaucie. „Ak nájomca oznámi odchod včas, majiteľ má väčší priestor pripraviť byt pre ďalšieho záujemcu. Môže si naplánovať obhliadky, prípadné opravy či nový inzerát. Korektná komunikácia tak pomáha obom stranám a môže výrazne zjednodušiť celé ukončenie nájmu,“ vysvetlil Kadleček.
Výpoveď a dohoda nie sú to isté. Kým výpoveď je jednostranný právny úkon, pri dohode musia s jej podmienkami súhlasiť obe strany. Ak sa majiteľ s nájomcom nedohodnú, rozhoduje zákon a platná nájomná zmluva. Pri bežnom nájme bytu podľa súčasného Občianskeho zákonníka môže prenajímateľ dať výpoveď iba zo zákonom určených dôvodov. Napríklad, keď majiteľ potrebuje byt pre seba alebo zákonom určených príbuzných, nájomca závažne porušuje svoje povinnosti alebo neplatí nájomné dlhšie ako tri mesiace.
Pri niektorých výpovediach zákon nájomcu osobitne chráni. Ak napríklad majiteľ vypovie nájom preto, že byt potrebuje pre seba alebo svoje deti, nájomca má právo na zabezpečenie primeraného náhradného bytu. Pri neplatení nájomného zase vzniká nárok na náhradné ubytovanie, ak nájomca preukáže, že sa ocitol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov.
Výpoveď musí byť písomná a jej dôvod musí byť konkrétne uvedený. Nájomca sa zároveň môže proti neplatnej výpovedi brániť zákonným postupom. Ak ide o krátkodobý nájom podľa osobitného zákona, pravidlá sú odlišné. Prenajímateľ má napríklad možnosť vypovedať zmluvu pri neplatení nájomného za čas dlhší ako dva mesiace. Ani v prípade závažného porušovania povinností majiteľ nemôže svojvoľne vymeniť zámky, odpojiť energie alebo vypratať nájomcove veci.
Nájom na dobu určitú sa spravidla skončí uplynutím dohodnutého obdobia. Ak chce nájomca odísť skôr, nestačí iba oznámiť dátum sťahovania. Musí si overiť, za akých podmienok môže zmluvu predčasne ukončiť. Pri bežnom nájme bytu na dobu neurčitú podľa Občianskeho zákonníka môže nájomca zmluvu vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou. Tá začína plynúť prvým dňom mesiaca po doručení výpovede. Ak teda nájomca doručí výpoveď 15. októbra, nájom sa skončí 31. januára nasledujúceho roka.
Osobitné pravidlá platia pri zmluvách uzavretých podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Ide o nájom na dobu určitú, najviac na dva roky, ktorý možno za zákonných podmienok predlžovať. Výpovedná lehota je najmenej jeden mesiac, pri vybraných zákonných dôvodoch sa môže skrátiť na 15 dní. Na rozdiel od bežného nájmu začína plynúť už nasledujúci deň po doručení výpovede. Predčasné ukončenie nájmu musí vychádzať z dôvodov a podmienok stanovených zákonom alebo zmluvou.
Ak nájomca podpísal zmluvu na rok, ale po šiestich mesiacoch si kúpi vlastný byt a nemá možnosť zmluvu jednostranne predčasne ukončiť, najpraktickejším riešením je dohoda s majiteľom. Ten môže súhlasiť s odchodom napríklad o mesiac, ak si nájde ďalšieho nájomcu. Obe strany tak môžu predísť zbytočným finančným stratám.
Dohodu treba uzatvoriť písomne. Praktické je rovno určiť aj termín odovzdania bytu, úhradu posledného nájomného, vyúčtovanie energií a spôsob vrátenia kaucie. „Ak nájomca oznámi odchod včas, majiteľ má väčší priestor pripraviť byt pre ďalšieho záujemcu. Môže si naplánovať obhliadky, prípadné opravy či nový inzerát. Korektná komunikácia tak pomáha obom stranám a môže výrazne zjednodušiť celé ukončenie nájmu,“ vysvetlil Kadleček.
Výpoveď a dohoda nie sú to isté. Kým výpoveď je jednostranný právny úkon, pri dohode musia s jej podmienkami súhlasiť obe strany. Ak sa majiteľ s nájomcom nedohodnú, rozhoduje zákon a platná nájomná zmluva. Pri bežnom nájme bytu podľa súčasného Občianskeho zákonníka môže prenajímateľ dať výpoveď iba zo zákonom určených dôvodov. Napríklad, keď majiteľ potrebuje byt pre seba alebo zákonom určených príbuzných, nájomca závažne porušuje svoje povinnosti alebo neplatí nájomné dlhšie ako tri mesiace.
Pri niektorých výpovediach zákon nájomcu osobitne chráni. Ak napríklad majiteľ vypovie nájom preto, že byt potrebuje pre seba alebo svoje deti, nájomca má právo na zabezpečenie primeraného náhradného bytu. Pri neplatení nájomného zase vzniká nárok na náhradné ubytovanie, ak nájomca preukáže, že sa ocitol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov.
Výpoveď musí byť písomná a jej dôvod musí byť konkrétne uvedený. Nájomca sa zároveň môže proti neplatnej výpovedi brániť zákonným postupom. Ak ide o krátkodobý nájom podľa osobitného zákona, pravidlá sú odlišné. Prenajímateľ má napríklad možnosť vypovedať zmluvu pri neplatení nájomného za čas dlhší ako dva mesiace. Ani v prípade závažného porušovania povinností majiteľ nemôže svojvoľne vymeniť zámky, odpojiť energie alebo vypratať nájomcove veci.