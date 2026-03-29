< sekcia Ekonomika
Pri online stávkach môže byť cyklus vzrušenia a odmeny veľmi návykový
Online gambling je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Online stávky a hry prinášajú rýchle napätie, očakávanie a okamžitú spätnú väzbu. Práve tento cyklus vzrušenia a odmeny môže byť veľmi návykový. Upozornilo na to občianske združenie IPčko na sociálnej sieti s tým, že v poslednej dobe rieši na Krízovej linke pomoci veľa ťažkostí spojených práve s hazardom a online gamblingom.
„Online gambling je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. To, čo bolo kedysi spojené s kasínom alebo stávkovou kanceláriou, sa už dávno presunulo priamo do online priestoru, tam, kde mladí ľudia trávia veľa času. A stalo sa to aj súčasťou na pohľad nevinných hier a aktivít,“ uviedlo IPčko.
Pripomenulo, že na rozdiel od klasických kasín je online gambling dostupný 24 hodín denne. Stačí mobil alebo počítač. „Mnohé prvky hazardu sa objavujú aj v online hrách - napríklad rôzne ,loot boxy‘, odmeny alebo náhodné výhry. Pre mladých ľudí tak môže byť hranica medzi hrou a hazardom veľmi nejasná,“ spresnilo združenie.
Ako dodalo, reklamy na stávkovanie alebo hazard sa objavujú v online priestore úplne bežne a práve tam, kde sa pohybujú aj mladí ľudia. IPčko poznamenalo, že pre niektorých mladých môže byť hazard spôsobom, ako uniknúť od stresu, nudy alebo nepríjemných emócií. „Mozog mladého človeka sa ešte vyvíja, preto je pre nich náročnejšie regulovať impulzy, odhadovať dôsledky a silnejšie reagujú na odmeny a vzrušenie. Online gambling pritom práve na týchto mechanizmoch stojí a cielene ich využíva,“ zdôraznilo.
Podotklo, že gambling nie je vždy len otázkou zábavy alebo peňazí. „Často sú za tým aj potreby, emócie a situácie, ktoré mladí ľudia prežívajú, a možno sa o nich nemajú s kým porozprávať,“ ozrejmilo združenie. Rozprávať sa o týchto témach otvorene a bez odsudzovania môže byť preto podľa odborníkov jedným z dôležitých krokov prevencie.
