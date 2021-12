Bratislava 21. decembra (TASR) - Pri platbách počas sviatkov je dôležité postrážiť si termíny. Pobočky bánk sú počas Štedrého dňa, Prvý a Druhý sviatok vianočný zatvorené, klienti však môžu využiť elektronické služby.



Pobočky VÚB banky sú na Silvestra otvorené do 12.00 h, na Nový rok a na Troch kráľov zatvorené. Ak klienti potrebujú, aby ich platbu pripočítali na účet príjemcu ešte v tomto roku, online platbu alebo prevod v rámci VÚB banky treba uhradiť najneskôr do 31. decembra do 20.00 h, cez pobočku do 12.00 h. Na prevod do inej banky v SR a EÚ v pobočke je potrebné predložiť príkaz do 30. decembra do 18.15 h, pri online platbe alebo prevode tak treba urobiť do 8.30 h. Cezhraničné prevody je potrebné zadať elektronicky do 29. decembra do 15.00 h a na pobočke do 14.15 h.



Pobočky ČSOB budú na Silvestra otvorené do 12.00 h. Na Nový rok a sviatok Troch kráľov budú všetky pobočky zatvorené. Ak klient potrebuje poslať peniaze na iný účet do konca roka tak, aby boli peniaze na účet aj pripísané, SEPA platbu by mal zadať najneskôr 30. decembra do 15.00 h v pobočke alebo do 21.00 h elektronicky. Ak klientovi stačí, aby boli jeho peniaze z účtu v starom roku iba odpísané, môže zadať SEPA platbu ešte aj 31. decembra v pobočke, vzhľadom na skrátené otváracie hodiny v tento deň do 12.00 h alebo do 21.00 h elektronicky.



Podobne je na tom Tatra banka, ktorá má na Silvestra otvorené pobočky do 12.00 h. Na Nový rok a 6. januára sú pobočky zatvorené. Medzi sviatkami fungujú pobočky počas svojich štandardných otváracích hodín. Ak klienti potrebujú, aby peniaze z ich účtu odišli ešte v tomto roku, platobný príkaz by mali zadať najneskôr 31. decembra do 12.00 h a cez Internet banking najneskôr do rovnakého dátumu, do 19.00 h. Ak potrebujú, aby peniaze boli do konca roka pripísané na účte príjemcu vedenom v inej banke na Slovensku, platobný príkaz by mali zadať najneskôr 30. decembra, cez Internet banking najneskôr do rovnakého dátumu, do 21.00 h.



Pobočky UniCredit Bank majú na Silvestra otvorené do 13.00 h. V ostatných dňoch pobočky banky poskytujú služby v zmysle štandardných otváracích hodín. Dátum a čas SEPA platby pri odpísaní z účtu v tomto roku je 31. decembra. Na Silvestra príkaz na štandardnú/rýchlu platbu treba doručiť na pobočku do 13.00 h. Rýchla platba bude pripísaná na účet banky príjemcu ešte v tomto roku, štandardná platba bude pripísaná na účet banky príjemcu začiatkom roka 2022.



Príkaz na štandardnú platbu treba doručiť do banky najneskôr do 21.30 h, na rýchlu platbu najneskôr do 16.00 h. Rýchla platba bude pripísaná na účet banky príjemcu ešte v tomto roku, štandardná platba bude pripísaná na účet banky príjemcu začiatkom budúceho roka.



Slovenská sporiteľna (SLSP) má taktiež počas vianočných sviatkov pobočky zatvorené s výnimkou obdobia medzi sviatkami a Silvestra, počas ktorého budú mať pobočky otvorené do 12.00 h. Aby peniaze odišli z účtu na účet v inej banke na Slovensku ešte v tomto roku, klienti majú zadať štandardný platobný príkaz na Silvestra do 12.00 h. Na to, aby peniaze aj prišli na účet príjemcu v inej banke na Slovensku ešte do konca roka, je potrebné zadať štandardný prevod najneskôr 30. decembra. Ak to však niekto nestihne, stále môže na Silvestra do 12.00 h zadať urgentný prevod cez elektronické bankovníctvo alebo v ktorejkoľvek pobočke. Termín pre štandardnú zahraničnú platbu v eurách je 30. december do 15.00 h, pri ostatných menách je to 29. december do 15.00 h.