Pri platbách za nákup v e-shopoch je namieste zvýšená opatrnosť

Bratislava 23. marca (TASR) - Mnoho Slovákov má reálnu skúsenosť s nakupovaním na internete, pričom intenzita obchodov online každoročne rastie. V súčasnom období, pre hrozbu nového koronavírusu, nakupovanie v online priestore ešte výraznejšie stúpa. Tým pádom však vzrastá aj riziko podvodov. Odporúča sa dodržiavať základné pravidlá, ktoré dokážu podvody na internete eliminovať.



"Zatiaľ čo v obchode vám môžu ukradnúť peňaženku s pár desiatkami eur v hotovosti, v online svete môžu pri neopatrnosti vybieliť aj celý účet. Pri akomkoľvek nakupovaní na internete dokážu pomôcť bezpečnostné prvky, ako je podpora 3D Secure, zelený adresný riadok, alebo nastavenie peňažných limitov na karte. Ak často nakupujete v e-shopoch pomocou telefónu, nemali by ste zabudnúť na antivírusový program. Antivírus v mobile je podceňované, aj keď úplne dostupné zabezpečenie, ktoré vie zabrániť mnohým nepríjemným situáciám," upozorňuje Alesandro Villa, vedúci oddelenia kariet zo spoločnosti Home Credit.



Podľa neho pre bezpečné platby na internete je nutné dodržiavať niektoré pravidlá. Napríklad majiteľ účtu by nikomu nemal prezrádzať svoje heslá a prístupové údaje. Taktiež by sa malo nakupovať len v overených e-shopoch. "Keď platíte za tovar priamo na stránke, kde si ho objednávate, skontrolujte prehliadač. Bezpečná stránka musí mať v adrese "https" alebo v riadku ikonu, v ktorej je vidieť meno firmy prevádzkujúcej e-shop alebo prevádzkujúcej platobnú bránu," radí Villa.



Taktiež by majiteľ účtu nemal ukladať údaje z platobných kariet priamo do profilu konkrétneho obchodu. Pozor si treba dať hlavne v prípade zahraničných e-shopov. Vhodné je tiež nastaviť si limity na karte. Vďaka tomu nikto neutratí väčšie množstvo peňazí.