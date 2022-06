Ďatelinková: Pri platení v zahraničí je vhodné využívať platobnú kartu

Bratislava 23. júna (TASR) - Pri platení v zahraničí je vhodné v čo najvyššej možnej miere využívať platobnú kartu. Uviedla to Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA).



"Pri platení v zahraničí je vhodné v čo najvyššej možnej miere využívať platobnú kartu, ktorá je bezpečným platobným prostriedkom a navyše má množstvo výhod. K platobným kartám sú často poskytované rôzne doplnkové služby ako napríklad cestovné poistenie, poistenie zodpovednosti za škody pre prípad odcudzenia, straty, zneužitia alebo krádeže platobnej karty, ale taktiež celý rad ďalších iných výhod, napríklad v podobe odmeňovania percenta z hodnoty nákupu alebo účtu bez poplatku za splnenia určitých podmienok," spresnila Ďatelinková.



Kreditnú platobnú kartu je podľa nej vhodné využívať na bezhotovostné transakcie, teda platby cez platobný terminál alebo v online prostredí. Zároveň môže slúžiť aj ako garancia napríklad pri prenájme ubytovania či vozidla. Navyše, ak si klient ustráži úverové obdobie, peňažné prostriedky využíva bezúročne.



"Banky platby realizované kreditnou platobnou kartou s výnimkou výberu hotovosti z bankomatu nespoplatňujú. Debetnú platobnú kartu môžete využívať nielen pri bezhotovostných transakciách, ale aj pri výberoch hotovosti z bankomatu. Pri debetnej platobnej karte využívate vlastné peňažné prostriedky, ak nemáte zriadenú možnosť povoleného prečerpania na účte, vtedy vám banka povolí ísť na účte do mínusu, avšak iba do výšky nastaveného limitu," podčiarkla.



Pri výbere hotovosti v cudzej mene z bankomatu je podľa nej najdôležitejšie voliť výber bez konverzie. "V tomto prípade určuje kurz domovská banka. Rovnako to platí aj pri platbe kartou cez terminál, kedy je dôležité zvoliť platbu bez konverzie. Ak by ste si totižto zvolili opačnú možnosť, teda platbu či výber s konverziou, v takom prípade kurz určuje zahraničná banka. Tento je zväčša nevýhodnejší pričom takáto transakcia môže byť spojená aj s poplatkom," dodala Ďatelinková.