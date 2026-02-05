< sekcia Ekonomika
Pri podávaní daňových priznaní za rok 2025 čakajú ľudí viaceré zmeny
Niektoré z nich sa premietli priamo do tlačív daňových priznaní a môžu mať vplyv nielen na výslednú daňovú povinnosť, ale aj na možnosti, ako daňovníci naložia so zaplatenou daňou.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb (DZP FO) za rok 2025 čakajú ľudí viaceré zmeny. Niektoré z nich sa premietli priamo do tlačív daňových priznaní a môžu mať vplyv nielen na výslednú daňovú povinnosť, ale aj na možnosti, ako daňovníci naložia so zaplatenou daňou. Uviedla to Martina Rybanská, špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP). Upozornila najmä na úpravy v oblasti daňových bonusov, rodičovských dôchodkov a sankcií za oneskorené podanie priznania.
Spresnila, že významná zmena sa týka uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa. „Upozorňujeme najmä na dve významné zmeny, ktoré sa týkajú daňových bonusov a rodičovských dôchodkov, ktoré boli nahradené možnosťou asignácie zaplatenej dane aj rodičom,“ priblížila daňová poradkyňa a členka SKDP Mária Sameková.
Pri uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa pribudla nová podmienka, podľa ktorej sa vyžaduje dosiahnutie minimálne 90 % príjmov zo zdrojov na území SR z celosvetových príjmov už aj u rezidentov SR (daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR). „Z tohto dôvodu boli do priznania k DZP FO typ A aj typ B doplnené riadky, v ktorých sa uvádzajú okrem celosvetových zdaniteľných príjmov aj zdaniteľné príjmy dosiahnuté v SR,“ priblížila Sameková.
V oblasti daňových bonusov dochádza k ich kráteniu u daňovníkov s vyššími príjmami a to aj v prípade, ak si daňovník uplatní aj príjmy druhej oprávnenej osoby. „Daňovníci by si preto mali dôkladne skontrolovať, v akej výške majú na bonus nárok a najmä, či si ho uplatňujú správne,“ odporučila Sameková.
Ďalšou zásadnou novinkou je zmena v oblasti rodičovských dôchodkov. Po novom môžu ľudia poukázať podiel zaplatenej dane priamo svojim rodičom. „Každý daňovník má možnosť poukázať 2 % zo zaplatenej dane svojej matke a ďalšie 2 % svojmu otcovi, spolu až 4 % dane. Zároveň zostáva zachovaná možnosť poukázať podiel dane aj iným oprávneným subjektom. V praxi tak môže daňovník rozhodnúť o 6 %, respektíve až 7 % zo zaplatenej dane, ak splní zákonné podmienky,“ spresnila Sameková.
Dôležité je tiež upozorniť aj na sprísnenie sankcií za oneskorené podanie daňového priznania. „Minimálna pokuta sa zvyšuje z 30 eur na 100 eur, čo predstavuje výraznejší zásah najmä pre fyzické osoby a menších podnikateľov. O to dôležitejšie je sledovať zákonné lehoty a v prípade potreby využiť možnosť odkladu podania daňového priznania,“ priblížila daňová poradkyňa.
Tí, ktorí budú podávať daňové priznanie, by sa podľa Rybanskej preto mali oboznámiť so zmenami v dostatočnom predstihu. „Vhodné je aj poradiť sa s daňovým poradcom. Tým sa môžu vyhnúť chybám či prípadným sankciám,“ dodala Sameková.
