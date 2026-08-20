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Pri poistení auta je dôležitý rozsah asistenčných služieb
Pri výbere poistenia by tak vodiči mali popri cene zohľadňovať aj územnú platnosť, limity odťahu alebo krytie porúch.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Asistenčné služby sú kľúčovou pomocou pri nehode či poruche auta, pričom môžu pomôcť aj s organizáciou servisu, ubytovaním alebo prepravou posádky v zahraničí. Pri výbere poistenia by tak vodiči mali popri cene zohľadňovať aj územnú platnosť, limity odťahu alebo krytie porúch. Upozornil na to garant pre neživotné poistenie z Universal maklérsky dom Jozef Plaj.
„Hlavnou úlohou asistencie je zabezpečiť vodičovi okamžitú pomoc priamo na ceste. Kvalitná služba znamená, že poisťovňa nezabezpečí len odtiahnutie vozidla, ale pomôže vyriešiť celú situáciu - od organizácie servisu až po dopravu posádky alebo ubytovanie,“ priblížil Plaj. Napriek tomu, že mnohí vodiči pri výbere poistenia porovnávajú najmä cenu, práve rozsah asistenčných služieb rozhoduje o tom, či bude poistka v kritickej situácii skutočne užitočná.
Vodiči potrebujú podľa odborníka najčastejšie pomôcť s odtiahnutím nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu alebo na miesto určené v poistných podmienkach. „Ďalej je často využívaná aj repatriácia, teda prevoz vozidla a posádky domov, ak oprava v zahraničí nie je možná v primeranom čase. Pri drobných poruchách je to tiež oprava priamo na mieste - napríklad vybité batérie, defekty pneumatík alebo menšie elektronické chyby,“ dodal Plaj.
Pri dlhších opravách vodiči najčastejšie využívajú náhradné vozidlo, ubytovanie či náhradnú dopravu. V lete často riešia aj nesprávne natankované palivo alebo stratu kľúčov. Pri výbere poistenia je preto podľa odborníka dôležité zamerať sa na územnú platnosť asistencie, finančné alebo kilometrové limity odťahu a krytie porúch, nielen nehôd. Podstatný je aj rozsah služieb pre posádku a dostupnosť nonstop linky v slovenskom jazyku, v čom sa ponuky poisťovní výrazne líšia.
Majitelia starších áut bez havarijného poistenia môžu využiť rozšírené pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu, cestovnému poisteniu alebo samostatné poistenie asistenčných služieb. „Takéto pripoistenie zvyčajne zahŕňa odtiahnutie vozidla pri nehode aj poruche, opravu na mieste, pomoc pri defekte alebo vybitej batérii, dovoz paliva alebo pomoc pri natankovaní nesprávneho paliva, otvorenie vozidla pri zabuchnutých kľúčoch, náhradné vozidlo alebo ubytovanie pri dlhšej oprave či právne alebo informačné poradenstvo,“ uzavrel odborník.
„Hlavnou úlohou asistencie je zabezpečiť vodičovi okamžitú pomoc priamo na ceste. Kvalitná služba znamená, že poisťovňa nezabezpečí len odtiahnutie vozidla, ale pomôže vyriešiť celú situáciu - od organizácie servisu až po dopravu posádky alebo ubytovanie,“ priblížil Plaj. Napriek tomu, že mnohí vodiči pri výbere poistenia porovnávajú najmä cenu, práve rozsah asistenčných služieb rozhoduje o tom, či bude poistka v kritickej situácii skutočne užitočná.
Vodiči potrebujú podľa odborníka najčastejšie pomôcť s odtiahnutím nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu alebo na miesto určené v poistných podmienkach. „Ďalej je často využívaná aj repatriácia, teda prevoz vozidla a posádky domov, ak oprava v zahraničí nie je možná v primeranom čase. Pri drobných poruchách je to tiež oprava priamo na mieste - napríklad vybité batérie, defekty pneumatík alebo menšie elektronické chyby,“ dodal Plaj.
Pri dlhších opravách vodiči najčastejšie využívajú náhradné vozidlo, ubytovanie či náhradnú dopravu. V lete často riešia aj nesprávne natankované palivo alebo stratu kľúčov. Pri výbere poistenia je preto podľa odborníka dôležité zamerať sa na územnú platnosť asistencie, finančné alebo kilometrové limity odťahu a krytie porúch, nielen nehôd. Podstatný je aj rozsah služieb pre posádku a dostupnosť nonstop linky v slovenskom jazyku, v čom sa ponuky poisťovní výrazne líšia.
Majitelia starších áut bez havarijného poistenia môžu využiť rozšírené pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu, cestovnému poisteniu alebo samostatné poistenie asistenčných služieb. „Takéto pripoistenie zvyčajne zahŕňa odtiahnutie vozidla pri nehode aj poruche, opravu na mieste, pomoc pri defekte alebo vybitej batérii, dovoz paliva alebo pomoc pri natankovaní nesprávneho paliva, otvorenie vozidla pri zabuchnutých kľúčoch, náhradné vozidlo alebo ubytovanie pri dlhšej oprave či právne alebo informačné poradenstvo,“ uzavrel odborník.