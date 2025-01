Pri pošmyknutí na chodníku je možný nárok na odškodné od obce či mesta

Bratislava 23. januára (TASR) - Pri pošmyknutí sa na zľadovatenom chodníku majú ľudia nárok na odškodné od obce alebo mesta, ktoré za jeho údržbu zodpovedá. Na plnenie škody z dôvodu pádov a následných zranení majú poškodení nárok aj z vlastnej úrazovej či životnej poistky. Upozornil na to manažér poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Uniqa Zdeněk Hruška.



Najčastejšie zranenia z dôvodu pádov na zľadovatenom chodníku sú podľa poisťovne zlomeniny rúk a nôh, vyvrtnutia členkov, odreniny alebo natiahnutia kĺbov. Náhradu škody je možné dostať za trvalé následky úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok, zlomeninu kosti či za obdobie práceneschopnosti. Ľudia majú nárok aj na náhradu škody na majetku, ak ide napríklad o poškodený mobil alebo oblečenie.



Obce a mestá by mali podľa poisťovne predchádzať vzniku poistnej udalosti a nezanedbávať údržbu, napríklad tabuľou so všeobecným oznamom, že sa chodník v zime neudržiava. Ak však počasie náhle ovplyvní zmenu povrchov chodníkov a v noci vznikne poľadovica, tak vlastník alebo správca za škodu nezodpovedá.



"V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia zodpovednosti musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka. Aj preto odporúčame pred nahlásením poistnej udalosti všetko riadne zdokumentovať," uviedol Hruška s tým, že poškodený by si mal zabezpečiť čo najviac dôkazov a svedkov o tom, že chodník bol neupravený alebo zľadovatený. Preto radí, aby si ľudia miesto úrazu odfotili, prípadne si zapísali kontakty na svedkov, ktorí ho videli.



Pri vážnejšom úraze je možné privolať aj mestskú políciu, ktorá stav povrchu chodníka zdokumentuje. Ak poškodený nevie dokázať, že chodník bol neudržaný, prípadne nemá dôkaz o tom, že k úrazu došlo na takomto mieste, tak môže podľa poisťovne dôjsť k problémom pri plnení. Odložiť by si mal všetky lekárske správy a dokumentáciu o úraze, ako sú výsledky vyšetrení či príjmové doklady súvisiace s liečbou. Po ukončení dočasnej práceneschopnosti môžu poškodení požiadať lekára o vystavenie lekárskeho posudku o bolestnom a v prípade trvalých následkov úrazu aj o posudok o sťažení spoločenského uplatnenia, čo je však možné najskôr po roku od úrazu.



Požiadať o náhradu škody môžu ľudia na príslušnom miestnom úrade, kde zadajú aj výšku nároku na odškodné. V prípade, že mesto alebo obec sú poistené, tak žiadosť vyhodnotia ako škodovú udalosť. Následne k likvidácii škodovej udalosti pristúpi poisťovňa, ktorá bude požadovať preukázanie priebehu vzniku škody.



"V prípade, že máte uzatvorenú aj úrazovú poistku, môžete si uplatňovať odškodnenie úrazu z nej a aj bolestné z poistenia zodpovednosti obce alebo mesta," dodala poisťovňa.