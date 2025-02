Pri potravinách možno reklamovať nedostatky i nezhodujúce sa zloženie

Bratislava 11. februára (TASR) - Pri potravinách je možné reklamovať nedostatky, ktoré sa prejavia do konca dátumu spotreby či minimálnej trvanlivosti. Ak si ľudia donesú domov potravinu, ktorej ešte neuplynula minimálna doba trvanlivosti a nájdu v nej po otvorení pleseň, tak ide o nedostatok vhodný na reklamáciu. Rovnako je možné podať reklamáciu aj vtedy, ak sa reálne zloženie výrobku nezhoduje s tým, čo je napísané na obale. Upozornila na to riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.



"Dôvodom na reklamáciu je aj situácia, pri ktorej nájdete v potravine nevítaného osemnohého návštevníka či iný dôkaz o nežiadúcej prítomnosti exemplárov fauny, prípadne flóry," uviedla Hekšová.



S reklamáciou potravín podľa nej netreba čakať a reklamovať výrobok čo najskôr, pretože v opačnom prípade bude mať predajca priestor na to, aby sa pokúsil argumentovať tým, že potravinu zle skladoval nakupujúci. Po zistení nedostatku preto odporúča vrátiť sa hneď do predajne a uplatniť si právo z chybného plnenia. Okrem potraviny bude potrebná na reklamáciu aj účtenka a v prípade jej straty je možné nákup preukázať tiež výpisom z účtu o kartovej transakcii alebo vyhlásením svedka. Pri veľkom nákupe s množstvom položiek nemusí byť však preukazovanie jednoduché. V rámci reklamácie je možné požadovať výmenu za iný bezchybný kus alebo odstúpiť od zmluvy a uplatniť si nárok na vrátenie peňazí, ak nie je výmena za inú bezchybnú potravinu možná.



Hekšová zdôraznila, že na potravinách musí byť uvedený buď dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Existuje však niekoľko výnimiek, pri ktorých tento dátum nie je, ako sú napríklad alkoholické nápoje, cukor alebo balené čerstvé ovocie a zelenina. Dátumom spotreby sú označené aj potraviny podliehajúce rýchlemu pokazeniu sa, ako je balené čerstvé mäso či výrobky z chladiacich pultov. Potraviny, ktorým už uplynula doba spotreby, nie je možné ďalej predávať, pretože sa nepovažujú za bezpečné. Ak si však ľudia takýto tovar kúpia, tak ho môžu reklamovať a požadovať výmenu za inú potravinu alebo vrátenie peňazí.



Potraviny, ktoré sú označené dátumom minimálnej trvanlivosti väčšinou nepodliehajú rýchlemu pokazeniu sa. Aj v prípade, že ich minimálna trvanlivosť už uplynula, tak predajca môže tieto potraviny stále predávať, avšak musí ich označiť a umiestniť oddelene od ostatných výrobkov, pričom takéto výrobky sú stále bezpečné pre spotrebiteľov. V prípade, že si ľudia takúto potravinu zakúpia a predajca nesplnil tieto podmienky, tak je možné tovar rovnako reklamovať.



"Pri nedodržaní týchto informačných povinností je možné navyše podať podnet príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky," uzavrela Hekšová.