Bratislava 15. júna (TASR) - Vodiči si vyberajú povinnú poistku svojho vozidla takmer výhradne podľa ceny, pričom poistné krytie či pripoistenia pre nich nie sú až také dôležité. To sa však môže v prípade nehody vodičom vypomstiť. Pri povinnom poistení vozidla môžu vodiči ušetriť desiatky eur, ak využijú prípadné akcie a zvýhodnené ponuky, informoval riaditeľ pre neživotné poistenie spoločnosti FinGO.sk Jaroslav Krajňák.



V prieskume, ktorý spoločnosť realizovala medzi svojimi finančnými maklérmi z celého Slovenska, až 97 % z nich uviedlo, že ich klienti sa pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia (PZP) zaujímajú predovšetkým o výšku poistného. Menej ako tretina maklérov uviedla, že sa klienti aktívne zaujímajú o možné pripoistenia a ešte menej, len pätina, má skúsenosť s klientmi, pre ktorých sú podstatné rôzne benefity poskytované jednotlivými poisťovňami.



Podobné je to aj pri zmene poisťovne. Aj tu podľa 97 % maklérov hlavnú úlohu zohráva práve cena, čo je podľa Krajňáka chyba. "Cena je pri PZP nepochybne dôležitá, ale určite by som si všímal, aké benefity majú poisťovne v základnom balíčku a aký je rozsah ponúkaných asistenčných služieb. Tieto aspekty môžu pri poistnej udalosti v konečnom dôsledku PZP výrazne predražiť," uviedol.



Medzi jednotlivými poisťovňami môže byť v cene PZP rozdiel aj 100 eur ročne. Majiteľ Škody Octavie z Bratislavy tak môže platiť v prípade najdrahšieho balíčka až 207 eur ročne, zatiaľ čo najlacnejší balík stojí len 120 eur. Vodič z Michaloviec s rovnakým autom zaplatí o niekoľko desiatok eur menej.



"Cenové rozdiely pri PZP sú spôsobené predovšetkým rozličnou segmentáciou produktu. Kľúčová je geografická poloha, vek poistníka, vek motorového vozidla a rozsah asistenčných služieb a benefitov," vysvetlil Krajňák. Dodal, že najväčšiu chybu robia vodiči, ktorí len automaticky platia šeky a o poistenie sa nezaujímajú. Odporučil teda, spraviť si prieskum medzi poisťovňami a využiť prípadné akcie a zvýhodnené ponuky.



Podľa slovenských štatistík z roku 2020 až 250.000 vozidiel nemá uzatvorené PZP. "To najmenej, čo sa môže stať, je pokuta, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 3320 eur. Ak však vodič spôsobí škodu, náklady sa môžu vyšplhať aj na desaťtisíce eur. Keďže PZP stojí priemerne okolo 100 až 150 eur ročne, nie je veľmi rozumné to riskovať," upozornil Krajňák. Poradil preto, aby si cestujúci pred cestou skontrolovali časovú platnosť PZP aj havarijného poistenia.