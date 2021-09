Pri povoleniach na umiestnenie jadrového zariadenia dôjde k úprave

Bratislava 21. septembra (TASR) – Pri povoleniach na umiestnenie jadrového zariadenia sa vytvoria podmienky na osobitné konanie. Po novom má Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR priamo vydávať povolenie na umiestnenie stavby jadrového zariadenia reaktorového typu. Počíta s tým novela atómového zákona, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.



Osobitné konanie podľa predkladateľov zabezpečí, aby nové jadrové zariadenie bolo realizované na základe projektu akceptujúceho najbezpečnejšie a najmodernejšie riešenie vzhľadom na neustále sa zvyšujúce nároky na bezpečnú prevádzku takýchto zariadení.



Obsahom návrhu je vytvorenie priestoru na výnimku zo súčasného stavu, kedy ÚJD vydáva súhlas na umiestnenie stavby každého druhu jadrového zariadenia. Úrad má priamo vydávať povolenie na umiestnenie stavby jadrového zariadenia, ale len reaktorového typu, a to z pohľadu jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany a radiačnej ochrany. "V dôsledku toho dôjde aj k sprísneniu povoľovacieho procesu, do ktorého sa dopĺňa navyše jeden krok správneho konania, čiže umiestňovanie bude dvojstupňové," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Novela zákona podľa predkladateľov umožní plynulé pokračovanie v príprave projektu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice a zabezpečí ochranu investície vo výške približne 115 miliónov eur, ktoré vložili do tohto projektu spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a ČEZ.



Zabezpečí sa aj súlad s Dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor). Úpravy zahŕňajú aj potrebu časového ohraničenia kompetencií medzi ÚJD a Úradom verejného zdravotníctva SR a vydávanie odporúčaní na zavedenie opatrení na ochranu obyvateľstva z pohľadu časového vývoja udalostí.



Schváleným pozmeňujúcim návrhom Radovana Kazdu (SaS) sa súčasne dopĺňa zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ má byť podľa neho povinný pred začatím stavebného konania na stavbu jadrového zariadenia zaslať príslušnému orgánu žiadosť o vyhodnotenie súladu návrhu dokumentácie pre stavebné konanie s aktuálnosťou rozhodnutí a ich podmienkami vo vzťahu k životnému prostrediu. Zakotví sa tak oprávnenie pre ministerstvo, aby vyhodnotilo súlad dokumentácie pre stavebné konanie s aktuálnym stavom.