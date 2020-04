Pri práci z domu si treba stanoviť jasné pravidlá

Bratislava 30. apríla (TASR) – Pri práci z domu na ľudí číha mnoho nástrah, ktoré odvádzajú pozornosť, zvádzajú k prokrastinácii a odďaľujú plnenie úloh. Tvrdí to riaditeľ divízie operations a ľudské zdroje spoločnosti Home Credit Miloš Nejezchleb. Je len na pevnej vôli zamestnanca, kedy sa do práce ponorí naplno. Keďže sa vždy nájde lákavejšia aktivita, je dobré mať jasné pravidlá, ktorými sa treba pri práci z domu riadiť.



Pri práci z domu by si mal človek vytvoriť stále pracovné miesto, ktoré však nesmie byť len provizórne. „Malo by byť tiché, pokojné a mali by sme sa tam dobre cítiť. Pri jeho výbere nezabúdajme na ergonómiu pri sedení, dostatok pracovného priestoru i správne osvetlenie,“ uviedol Nejezchleb.



Prospešné je tiež vstávať každé ráno v rovnakom čase. „Včasné a pravidelné vstávanie je alfou a omegou základného pracovného rytmu, aby sa človek pri práci z domu dokázal náležite sústrediť a zároveň nebrzdil spolupracujúcich kolegov,“ dodal Nejezchleb.



Spoločnosť tiež odporúča mať ráno na vedomí, že „ideme do práce“ hoci sa práca vykonáva z domu. „Žiadne pyžamo a raňajky pri seriáli,“ upozornil Nejezchleb s tým, že i keď absencia výprav do zamestnania je jednou z najpríjemnejších záležitostí tzv. home office, aj domáca kancelária by mala mať nejakú štábnu kultúru.



Dôležité je tiež ohraničiť si pracovnú dobu, teda kedy s prácou začneme, kedy je čas na obed a kedy prácu skončiť. „Rozhodne sa neriadime televíznym programom. Home office nie je dovolenka,“ upozornil Nejezchleb.



Spoločnosť tiež radí, aby sa ľudia pri práci z domu zbavili rušivých elementov, a v prípade, ak nie sú sami doma a ostatní nerešpektujú ich potrebu ticha, mali by sa zatvoriť do nejakej miestnosti. Odporúča aj hovory či videohovory s kolegami ako doplnok k e-mailovej komunikácii, viac vecí sa tak vyrieši rýchlejšie.



Mali by tiež rešpektovať pokyny nadriadených svedomito a včas, zároveň však byť aj iniciatívni. „Home office prináša aj jedinečnú šancu ukázať svojim kolegom, a predovšetkým nadriadeným náš potenciál, na ktorý v štandardných situáciách nebýva taký priestor,“ uzavrel Nejezchleb.