Pri príprave zálohovania sú na ťahu obchodníci

Cirkulárna ekonomika v praxi na príklade zálohovania:

Zber: Obaly sa vrátia do obchodov

Čistenie: Prázdne obaly sa vyčistia a pripravia na použitie

Plnenie: Vyčistené obaly sa opäť naplnia a vrátia do obehu

Nákup: Spotrebitelia si kúpia nové výrobky

Bratislava 26. apríla (OTS) - Podľa odborníkov cirkulárna ekonomika musí postupne nahradiť tradičný model produkcie. Spustenie zálohovania jednorazových obalov bude pre to kľúčové.Slovensko sa dostáva do ďalšej fázy prechodu k cirkulárnej ekonomike, na rade sú obchodníci. Tí si aktuálne vyberajú spôsob, ako budú od 1. januára 2022 prevádzkovať zálohovanie PET fliaš a plechoviek vo svojich obchodoch – rozhodujú sa medzi manuálnym a automatizovaným zálohovaním v recyklomatoch. Na tento výber majú posledné mesiace, aby stihli mať všetko pripravené.Dôležité je vybrať si systém, ktorý bude vyhovovať všetkým.vysvetlil, konateľ spoločnosti TOMRA Collection Slovakia , ktorá je globálnym lídrom v oblasti zálohovania a recyklácie.dodalPodľa správy organizácie Ellen MacArthur Foundation sa len 2 % plastových obalov na svete použijú opätovne pre podobný alebo rovnaký produkt. Milióny ton odpadu, ktorý má potenciál opäť sa dostať do obehu, tak ostanú nevyužité.Slovensko sa aktuálne riadi podľa tradičného lineárneho modelu produkcie. Výrobné spoločnosti využívajú pri výrobe produktov prírodné zdroje a odpad, ktorý pri procese a spotrebe vzniká, sa vyhadzuje. Tento postup však vedie k plytvaniu, je nešetrný k prírode, neefektívny a dlhodobo neudržateľný.Cieľom cirkulárnej ekonomiky, alebo inak povedané obehového hospodárstva, je pozerať sa na výrobky z iného pohľadu. Keď produkt dosiahne koniec svojho životného cyklu, nevyhodí sa, ale obaly sa opätovne použijú, alebo recyklujú. Takýmto spôsobom môžeme zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, či dokonca im vytvárať hodnoty nové.• 1,2 miliardy vyzbieraných prázdnych obalov• 180 miliónov € prostredníctvom vrátených záloh, ktoré zabezpečia cirkuláciu procesu• Odhadom 80 % obalov bude vrátených prostredníctvom recyklačných automatov