Pri problémoch s končiacimi odkladmi majú banky individuálne riešenia

Bratislava 16. januára (TASR) - V najbližších týždňoch a mesiacoch končí odklad splátok úverov mnohým domácnostiam a firmám. Možnosť odkladu na maximálne deväť mesiacov využili od minulého roka klienti bánk na základe zákona lex korona. Banky sú teraz pripravené reagovať individuálne na požiadavky klientov, ktorí očakávajú ťažkosti.



"Klientom, ktorí po odklade nedokážu začať splácať v plnej výške, sme pripravení vyjsť v ústrety. Splátku úveru im až na pol roka znížime len na štvrtinu. Je to pre nich cesta, ktorou sa postupne dokážu vrátiť do normálu," priblížila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. K požiadavkám klientov pristupujú individuálne. Banka ponúka klientom pri problémoch so splácaním aj predĺženie odkladu splácania, predĺženie splatnosti úveru, či zmenu splátkového kalendára.



ČSOB eviduje približne 10.300 schválených žiadostí o odklad retailových úverov v súlade s pravidlami lex korona. "V prípade asi štvrtiny schválených žiadostí už došlo k opätovnému návratu k splácaniu úverov – či už z dôvodu uplynutia lehoty odkladu alebo klienti požiadali o predčasné zrušenie odkladu. Zatiaľ neevidujeme problémy s opätovným návratom k splácaniu odložených úverov v jednotlivých segmentoch," zhodnotila hovorkyňa banky Anna Jamborová.



V prípade, ak klient zistí, že so splácaním môže mať problémy, odporúča mu čo najskôr kontaktovať banku s cieľom nájsť individuálne riešenie. "Čo sa týka nových žiadostí o odklad splátok, situácia sa po Novom roku nezmenila a v súlade s európskymi pravidlami pre odklad splátok v dôsledku pandémie aj naďalej platí, že klienti oň môžu požiadať, aktuálne najneskôr do 31. marca 2021. S tým, že takýto odklad nebude mať charakter negatívneho záznamu v úverom registri," doplnila Jamborová.



Na individuálny prístup upozorňuje aj Poštová banka. V hre je možnosť ďalšieho odkladu splátok, ak situácia neumožní iné riešenie. Ďalšou možnosťou je reštrukturalizácia splátok. "Všetko bude závisieť od možností klienta. Každý prípad preto budeme posudzovať individuálne. Veľa tu však môže urobiť aj rýchlosť a forma pomoci zo strany štátu. Ide o veličiny, na ktoré banka nemá dosah, preto situáciu priebežne sledujeme. Dôležité zo strany klientov bude v takej situácii komunikovať s bankou, aby sme našli riešenie situácie," uviedla hovorkyňa Lýdia Žáčková.



V prípade, ak sa klientom finančná situácia nezlepšila, odporúča aj VÚB vždy kontaktovať banku a dohodnúť sa na ďalšom postupe. "Po skončení legislatívneho odkladu môže klient požiadať o štandardný odklad splátok. Nová žiadosť môže byť klientom podaná ako plynulý prechod z legislatívneho odkladu, ale aj neskôr počas splácania úveru. V prípade štandardného odkladu ide o zmenu zmluvných podmienok a v prípade hypoték po schválení klient podpisuje dodatok k zmluve. Vzniká tak zároveň negatívny záznam v úverovom registri," upozornil PR manažér banky Dominik Miša.