Pri problémoch so splátkami hypotéky je vhodné komunikovať s veriteľom

Bratislava 5. decembra (TASR) - Ak sa dlžník dostane do problémov pri splácaní svojich záväzkov, kľúčové je komunikovať s veriteľom. Zároveň je vhodné simulovať vyššie splátky, ideálne počas zostávajúceho času do konca fixácie. Upozornila na to Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS).



"Ideálne je, ak sa privyknutie na novú úroveň stihne počas zostávajúceho času do konca fixácie. Napríklad prvý mesiac si odložte 10 eur, druhý mesiac 20 eur a tak ďalej," odporučila ASINS s tým, že výhodou umelého zvyšovania výdavkov je postupné privykanie si na novú výšku splátky. Zároveň sa tým vytvára finančná rezerva.



Dobré je tiež odkladať si tzv. strestest splátku, čo je splátka hypotéky so zvýšenou úrokovou mierou o 2 %. Simulácia splácania tejto výšky splátky by však nemala mať vplyv na životnú úroveň dlžníka. Úspory je vhodné hľadať napríklad aj v spotrebe energie, v doprave a spotrebnom správaní.



Pomôcť môže aj kontrola využívania pravidelných služieb, medzi ktoré patria paušál, bankový účet či členské v kluboch. ASINS odporúča skontrolovať, či sú využívané naplno a pozrieť sa, či sa daná služba nedá získať lacnejšie, prípadne zadarmo. Zadarmo je možné mať napríklad bankový účet. Pri paušáloch mobilných telefónov existujú aj lacnejšie balíky, po ktorých je možné siahnuť.



"Priemerná úroková sadzba hypoték je pri viacročných dlžníkoch na úrovni približne 1,5 %. Z ekonomického pohľadu je hlúposť zbavovať sa takto lacného dlhu, obzvlášť, ak sadzba má byť fixovaná ešte dlhé obdobie," priblížila ASINS s tým, že ak sa má fixácia ukončiť počas nasledujúcich mesiacov, je dobré nechať si vypracovať ponuku od banky.



Strašenie dlžníkov politikmi, že sa mesačná splátka zvýši o stovky eur, je podľa inkasných spoločností nepravdivá. Pri súčasných sadzbách a zostatkoch úverov tak k takému scenáru nedôjde.



"Už aj preto, že za roky splácania sa podiel splátky na príjme znížil. V individuálnych prípadoch, keď sa dlžník skutočne dostane do finančných problémov, mu navyše banka môže vyjsť v ústrety v podobe úpravy splátkového plánu," dodala ASINS.