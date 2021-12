Pri Púchove začali budovať najdlhšie podzemné vysokonapäťové vedenie

Púchov 22. decembra (TASR) - Energetická spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) začala pri Púchove s budovaním trojkilometrového podzemného vysokonapäťového elektrického vedenia takmer za štyri milióny eur. Dôvodom je rozširovanie výroby pneumatík v púchovskej gumárenskej spoločnosti.



Ako informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš, súčasná kapacita distribučnej siete nedokáže pokryť potrebu elektrickej energie, preto spoločnosť buduje prívod na úrovni 110.000 voltov. Nové podzemné vedenie bude najdlhším na Slovensku.



Nové vysokonapäťové vedenie bude v dvojmetrovej hĺbke na poliach v extraviláne obcí Beluša, Dolné Kočkovce a v púchovskej mestskej časti Horné Kočkovce. Počas výkopových prác a ukladania kábla musia majitelia pozemkov počítať s určitými obmedzeniami, po ukončení výstavby bude možné polia obhospodarovať rovnako ako predtým.



„Energetici sú podľa zákona o energetike povinní uviesť zasiahnuté parcely do pôvodného stavu. V prípade, ak to nebude možné, čo sa v tomto prípade podľa SSD neočakáva, majú vlastníci právo na primeranú finančnú náhradu podľa znaleckého posudku,“ priblížil Gejdoš.



Súčasťou investície bude aj vybudovanie nového vedenia vysokého napätia pre plánovanú individuálnu bytovú výstavbu pri vstupe do Púchova. Energetici predpokladajú, že výkopové práce potrvajú do konca marca budúceho roka. Nové vedenie pre fabriku by chceli spustiť do skúšobnej prevádzky v júli.