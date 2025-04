Pri Rimavskej Sobote zbúrajú vysielač z polovice 20. storočia

Rimavská Sobota 7. apríla (TASR) - Vysielač pri Rimavskej Sobote, ktorý sa nachádza v katastri obce Uzovská Panica, čaká demolácia. Infraštruktúra z polovice 20. storočia v minulosti zabezpečovala vysielanie pre celý svet, v posledných rokoch je nevyužívaná. Vysielače budú v najbližších mesiacoch zlikvidované riadenou detonáciou. Pre TASR to uviedol Marek Marcinov, marketingový manažér spoločnosti Towercom zabezpečujúcej vysielanie rozhlasového a televízneho signálu.



Areál vysielača východne od Rimavskej Soboty je nevyužívaný od roku 2022, dôvodom je nasadenie modernejších technológií. „Analýza preukázala, že objekt takýchto rozmerov možno považovať za zbytočnú ekonomickú príťaž pre spoločnosť. V neposlednom rade boli stožiare častým cieľom adrenalínových nadšencov, ktorí, napriek prísnemu zákazu vstupu do objektu, liezli po konštrukciách a často riskovali vážne zranenie aj s rizikom úmrtia,“ odôvodnil zbúranie vysielača Marcinov.



Vysielač pri Rimavskej Sobote pozostáva z 12 stožiarov, medzi ktorými sú natiahnuté antény krátkovlnného vysielača. V areáli sa nachádzajú aj tri krátkovlnné smerové antény a jeden stožiar stredovlnnej antény. V rámci likvidácie nepotrebnej infraštruktúry budú zbúrané všetky vysielače.



„Konštrukcie stožiarov a vysielačov budú zlikvidované riadenou bezpečnou detonáciou. Tieto detonačné práce prebehnú v troch fázach, v rozmedzí od apríla do júla 2025. Následne bude prebiehať úprava areálu a odstránenie sutín. Plánovaný termín ukončenia projektu je október 2025,“ priblížil Marcinov s tým, že v súčasnosti ešte nie sú skonkretizované ďalšie vízie využitia areálu.



História výstavby vysielača pri Rimavskej Sobote siaha do roku 1952, skúšobná prevádzka sa začala v roku 1956. V 80. rokoch 20. storočia prešiel areál rekonštrukciou. „Vysielač v Rimavskej Sobote môžeme považovať za technický unikát. Krátkovlnné vysielanie z Rimavskej Soboty bolo určené pre celý svet. Dvoma vysielačmi sme pokrývali atlantické pobrežie Južnej Ameriky, územia v USA a v Kanade, časť Austrálie, Irán, Indiu a, samozrejme, celú Európu,“ skonštatoval Marcinov.