Pri realizácii projektov zo štrukturálnych fondov sú výsledky slabé

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovensko má k dispozícii približne deväť miliárd eur zo štrukturálnych fondov, ktoré bude musieť vyčerpať do konca roka 2023. "Rezort nového ministerstva vznikol, aby riadil informatizáciu a dostal ju do takej kondície, v akej v predošlých obdobiach nebola," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš. Pri realizácii projektov zo štrukturálnych fondov sú podľa neho výsledky slabé.



Financovanie projektov na digitalizáciu spoločnosti je plánované z Prioritnej osi 7 Operačného programu integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII). Celková alokácia z európskych zdrojov je zhruba 670 miliónov eur. Väčšina z nich je kontrahovaná, vyčerpaných je 135 miliónov eur.



Podľa asociácie si Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR neplní svoju kľúčovú úlohu. "Po viac ako roku pôsobenia novej vlády je rozbehnutých osem národných projektov. Zvyšné projekty majú nastavenú implementačnú dobu 36 mesiacov. Za ten rok auditovania a administratívnej prípravy sa projekty dostali do fázy, že ak zostanú v takomto stave, nemôžu byť zrealizované," pokračoval Fitoš. Ďalej spomenul 15-16 projektov, ktorým sa nezačalo verejné obstarávanie, ktoré trvá minimálne šesť mesiacov.



"Z toho nám vychádza, že z 35 projektov nemá 13 šancu pred rokom 2023 skončiť," zdôraznil Fitoš. Ide podľa neho o krízovú situáciu. Vo firemnom svete v takejto situácii nastáva krízový manažment. Preto asociácia navrhuje, aby štát postupoval rovnako.