Pri IT projektoch bude vláda dodržiavať päť základných princípov

Bratislava 14. októbra (TASR) – Vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO) sa zaviazal, že pri riadení IT projektov, ktoré sú financované z verejných zdrojov alebo z európskych peňazí, bude dodržiavať päť základných princípov. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu odsúhlasila garnitúra.



Prvým princípom je, že ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy musia mať dostatočné množstvo interných kvalifikovaných odborníkov na riadenie a implementáciu IT projektov s cieľom zabezpečenia know-how a vytvorenia postačujúcej kompetencie na strane štátu. Takisto v prípade národných projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) z prioritnej osi 7 využijú minimálne 15 % rozpočtu projektu za účelom zabezpečenia interných odborných kapacít pre návrh projektu, jeho riadenie a odovzdanie do prevádzky.



Pri IT projektoch majú orgány ďalej zabezpečiť potrebné majetkové práva k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu, a postarať sa aj o dôsledné zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" vrátane maximálneho zníženia závislosti od dodávateľov. Ministerstvá budú zabezpečovať vlastníctvo projektovej, technickej i produktovej dokumentácie, a teda napríklad aj zdrojového kódu, architektonickej či analytickej dokumentácie. Majú mať aj práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov použitých v rámci IT riešenia. Rezorty musia podľa materiálu vychádzať zo vzorových zmlúv zverejnených na stránke MIRRI SR.



Vláda sa schválením materiálu taktiež zaviazala IT projekty pripravovať transparentne a rovnako transparentne vykonávať aj verejné obstarávania.



Princípom číslo štyri, ktorým sa budú rezorty po novom riadiť, je transparentné riadenie a sprístupňovanie výsledkov a výstupov IT projektov. Publikovať budú napríklad zápisy z riadiacich výborov projektu a výstupy, ktoré nemajú charakter zdrojového kódu, ako sú napríklad analýzy, špecifikácie, testovacie scenáre, konfigurácie a podobne.



Piatym princípom, na ktorý majú rezorty myslieť pri IT projektoch, je dôraz na použiteľnosť výstupov daného projektu. V rámci toho si rezorty stanovia hlavné skupiny kľúčových používateľov IT riešenia, zabezpečia priebežné testovanie návrhov funkcionalít a zapracujú spätnú väzbu od budúcich používateľov riešenia počas implementácie projektu.