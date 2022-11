Pri Ružomberku prerazili diaľničný tunel Čebrať

Ružomberok 15. novembra (TASR) – Diaľničný tunel Čebrať pri Ružomberku sa v utorok podarilo preraziť. Oznámil to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Po dostavbe bude tunel s dĺžkou viac ako 3600 metrov súčasťou úseku liptovskej diaľnice D1 Ivachnová - Hubová. Motoristi by sa ním po prvý raz mali previezť do dvoch rokov.



"Ešte pred pol rokom sme mali krízovú situáciu, kedy sme museli stavbu znovu naštartovať a vyriešiť isté problémy. O to radšej som, že kolegovia našli cestu k riešeniu, aby stavba mohla ďalej napredovať. Zhotoviteľ ma uistil, že s vysokou pravdepodobnosťou neočakávajú ďalšie komplikácie v stavebnej časti," uviedol v utorok na stavbe minister dopravy.



Doležal dodal, že definitívna suma za dostavbu ešte stále nie je známa, aktuálne o nej rokujú.







Tunel pri Ružomberku začali raziť na jeseň 2014, no pre nestabilné podložie práce v roku 2015 zastavili. Stavbu tunela následne preprojektovali. Namiesto pôvodných 2026 metrov tak meria viac ako tri a pol kilometra. Raziace práce obnovili v roku 2018, aktuálne prerazili južnú rúru. V severnej tunelovej rúre sa razí z oboch strán, zostáva ešte 77 metrov. V tuneli by sa malo jazdiť rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu.



Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimíra Jacka dielo nebudú odovzdávať po etapách, ale celé. "Chceme ho odovzdať celé, aby bolo prejazdné z bodu A do bodu B," podotkol. V tuneli po jeho dokončení podľa štúdií očakávajú dopravnú intenzitu na úrovni približne 20.000 áut denne. Pätinu z toho by mala tvoriť nákladná doprava.







Tunel Čebrať je súčasťou úseku diaľnice D1 Ivachnová - Hubová, ktorý je aktuálne vo výstavbe a bude mať dĺžku 14,92 kilometra. Dostavať by ho mali predbežne v druhej polovici roku 2024. Úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.