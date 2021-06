Pri škodách po živloch nastávajú výkyvy, príčinou je aj zmena klímy

Bratislava 26. júna (TASR) - Počet poistných udalostí, za ktoré môže vyčíňanie živlov, sa z roka na rok mení v desiatkach percent. Za poslednú dekádu sa z roka na rok mení štruktúra škôd, ktoré na obydliach spôsobuje vyčíňanie živlov. Príčinou sú aj prejavy zmien klímy. Vychádza to z analýzy poistných udalostí nahlásených poisťovni Wüstenrot od roku 2010.



Pri škodách spôsobených víchricami ide o pozorovateľné výkyvy. Rekordne škodovým rokom na Slovensku bol rok 2017. Práve vtedy počet nahlásených škôd víchricou bol o 157 % vyšší ako desaťročný priemer. Nasledujúci rok počet škôd klesol na štandardnú úroveň a v roku 2019 sa počet škôd opäť zdvojnásobil. "Porovnateľný trend badať pri poistných udalostiach spojených so snehom alebo námrazou. Od roku 2016 je už bežné, že evidujeme medziročné nárasty a poklesy počtov hlásených škôd v desaťnásobkoch," vysvetľuje analytička poisťovne Zuzana Adamcová.



Výkyvy sú viditeľné aj pri krupobití. Pri tomto živle sa začínajú takmer pravidelne striedať extrémne škodové a, naopak, skoro bezproblémové roky. V roku 2018 klesol počet škôd krupobitím viac ako desaťnásobne v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V roku 2019 počet škôd zas narástol pätnásťnásobne a minulý rok klesol.



"Pri škodách krupobitím za poslednú dekádu možno vidieť jednotlivé medziročné zmeny v desiatkach percent. Navyše, posledných päť rokov sú medziročné výkyvy čoraz výraznejšie. To z dlhodobého hľadiska nie je štandardné a plnohodnotne to ilustruje dosahy klimatickej zmeny na Slovensko," dodala Adamcová.