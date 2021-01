Analýza: Pri spojení Bratislavy a Košíc sa treba zamerať na železnicu

Bratislava 19. januára (TASR) – Namiesto súčasného "zaplátavania" železničných tratí a popri neustále pokračujúcej dostavbe diaľnice medzi Bratislavou a Košicami by sa mal realizovať projekt vysokorýchlostného železničného spojenia Bratislavy a Košíc novou južnou trasou s napojením na sieť vysokorýchlostných tratí v Európe s cestovnou rýchlosťou do 400 kilometrov za hodinu. Navrhuje to inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica, podľa ktorého je Slovensko v tejto oblasti v omeškaní oproti iným krajinám Európskej únie (EÚ) o viac ako 30 rokov.



Táto trať by podľa inštitútu Slovensko stála približne 10 miliárd eur. Konštatuje, že modernizácia železničnej trate Bratislava – Žilina doteraz stála takmer 2 miliardy eur a vlaky na tejto trase zrýchlili o 8 minút, v prepočte tak každá ušetrená minúta stála 250 miliónov eur. Inštitút zároveň poukázal na to, že do diaľnice Bratislava – Košice Slovensko investovalo a ešte na dokončenie investuje dokopy viac ako 8 miliárd eur. Trať, ktorú navrhuje inštitút, by mohla byť podľa analýzy uvedená do prevádzky v roku 2035.



Inštitút podotýka, že Slovensko prepraví železnicou trikrát menej ľudí, ako je to v priemere v iných vyspelých krajinách EÚ. "Dotiahnutie sa na európsky priemer by okrem uvoľnenia ciest pomohlo aj životnému prostrediu. V ekonomike by sa výstavba a prevádzka dodatočných železničných tratí prejavila novými pracovnými príležitosťami," dodal.



Hlavná časť pasažierov by podľa analýzy mohla byť prepravená medzi Bratislavou, Zvolenom a Košicami novou vysokorýchlostnou železnicou s maximálnou rýchlosťou nad 300 km/h. Cesta by tak podľa inštitútu trvala necelé dve hodiny s jednou možnou zastávkou vo Zvolene.