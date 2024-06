Pri spore o zmrazených ruských aktívach hrozí Moskva Západu odvetou

Moskva 19. júna (TASR) - Rusko má na svojom území "značný objem" západných aktív a majetku, ktoré by sa mohli stať terčom odvetných opatrení, ak Západ skonfiškuje príjmy z ruského majetku, vyhlásila v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Lídri skupiny G7, ktorá združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta, sa minulý týždeň na samite v Taliansku dohodli, že úroky z ruských aktív zmrazených na Západe použijú na poskytnutie pôžičky Ukrajine vo výške 50 miliárd dolárov (46,66 miliardy eur). Moskva označila tento krok za nezákonný a zúčastnené štáty obvinila z podkopávania stability medzinárodného finančného systému.



"Naša krajina má značné množstvo západných finančných prostriedkov a majetku, ktoré sú pod ruskou jurisdikciou, to všetko môže byť predmetom ruskej odvetnej politiky a odvetných opatrení," povedala novinárom Zacharovová. "Samozrejme, nikto vám nebude prezrádzať povahu týchto odvetných opatrení. Arzenál politických a ekonomických protiopatrení je však široký," dodala.



Podľa odborníkov by jedným z najpravdepodobnejších krokov Ruska bola konfiškácia finančných aktív a cenných papierov zahraničných investorov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na špeciálnych účtoch. Prístup k nim majú ich vlastníci od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zablokovaný, pokiaľ Moskva neudelí výnimku.



Na základe sankcií uvalených na Moskvu v súvislosti s vojnou na Ukrajine boli zmrazené ruské štátne aktíva v hodnote približne 260 miliárd eur. Z tohto objemu sa zhruba 190 miliárd eur nachádza v správe depozitára cenných papierov Euroclear so sídlom v Belgicku.



(1 EUR = 1,0715 USD)