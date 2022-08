Pri Thermalparku Šírava by mala vzniknúť chatová osada

Kaluža 18. augusta (TASR) - Pri Thermalparku Šírava na Zemplínskej šírave v katastri obce Kaluža by mala vzniknúť chatová osada. Cieľom stavebníka Thermal Šírava Glamping je skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb v oblasti chatového ubytovania v podobe výstavby 28 chatiek a 88 nových parkovacích miest. Vyplýva to zo zámeru pre potreby posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) zverejneného na enviroportáli.



"Objekt chatky je jednopodlažná budova pravidelného pôdorysu v tvare 12-uholníka, nepodpivničená, prestrešená plochou strechou. Dispozične je chatka tvorená zádverím, obývacou izbou s kuchyňou a jedálňou, dvomi izbami, WC a kúpeľňou. Chatky sú navrhované pre tri až päť osôb," informuje materiál.



Súčasťou zamýšľaných prác na ploche s rozlohou 11.300 štvorcových metrov je i výstavba potrebnej infraštruktúry, obslužnej účelovej komunikácie napojenej na jestvujúcu miestnu komunikáciu, chodníka pre peších, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, vodovodu, elektrického NN rozvodu, vonkajšieho osvetlenia a oplotenia jednotlivých pozemkov.



Investor predpokladá začiatok výstavby chatovej oblasti v marci 2023. "Je možné, že výstavba navrhovanej činnosti bude prebiehať v etapách, čo má vplyv na predpokladaný termín ukončenia výstavby," uviedol s tým, že začatie prevádzky chatovej oblasti sa predpokladá priebežne do troch mesiacov od kolaudácie jednotlivých etáp výstavby chatiek.